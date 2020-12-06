美終止與華5交流計劃 一項涉港 蓬佩奧：扮文化交流作政治宣傳 港府：決定短視

根據美國國務院網站，美方叫停的計劃包括「政策制定者中國教育旅行計劃」（Policymakers Educational China Trip Program）、「美中友誼計劃」（U.S.-China Friendship Program）、「美中領導者交流計劃」（U.S.-China Leadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流計劃」（U.S.-China Transpacific Exchange Program）及「香港教育與文化計劃」（Hong Kong Educational and Cultural Program）（詳見表）。

蓬佩奧指出，上述計劃根據1961年簽署的《相互教育與文化交流法》（Mutual Educational and Cultural Exchange Act, MECEA）第108A條進行。該法案旨在促進與其他國家的學術及文化交流。蓬佩奧稱法案下其他的交流計劃達至互惠互利，惟該5項計劃由中國全額資助與經營，並被當成其對外宣傳工具。

限中共統戰官員簽證 斥霸凌異見者

港府發言人昨晚回應稱，美方決定是建基於錯誤假設，屬短視之舉，該交流計劃一直由特區政府負責，並支付全部費用。美方代表團成員在港時，可按其意願自由會見任何人，因此聲稱訪港行程是精心策劃的政治宣傳手段絕對錯誤。

稍早前，蓬佩奧還稱將對中共中央統戰部部分官員和相關人員實施簽證限制。他在聲明中表示，中共統戰部脅迫和霸凌反對北京政策的人士，會依據《移民與國籍法》禁止他們入境美國。聲明又指控統戰部資助海外組織使用暴力，或透過脅迫公開私人資訊等手段，打壓學界、商界、公民團體，特別是涉及新疆、西藏等少數民族的組織，又試圖在美國拉攏支持者，延續當局的威權及自身的政策主張。

華少將：中美關係風寒入骨 難有奇蹟

對於中美關係持續緊強，中國國防大學戰略研究所原所長、海軍少將楊毅昨表示，美國當選總統拜登上台後，中美互動的不可預測性下降，美國對華政策的極端性、無底線性和突然襲擊性風險下降。不過，美國對華戰略基本軌道不會發生根本性變化。《環球時報》引述楊毅稱，不能低估特朗普對華政策政治遺產的影響，「癌細胞不會很快去掉」；同時美對華政策已是朝野兩黨和官民的共識。「中美關係已經風寒入骨了，我們不要期待着奇蹟發生」。楊毅認為，中美關係首先要確保穩定，避免產生新的衝突點，「雙方在合作領域要逐漸去冰，不要急於求成，做出太大、太多讓步來換取快速全面升溫」。

（綜合報道）

（中美角力）

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