北京聞風：中國展開「對話季」 區域合作升溫 ／文：鍾鳴九

自「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）正式簽署半個多月來，中國快速展開積極外交行動，加強與東盟各國、日本、韓國各方的政治關係，升溫區域合作氣氛。在上述論壇和對話會上，兩國官、學界人士就國際及雙邊關係、經濟合作、人文交流、攜手抗擊新冠疫情等各個領域話題達成共識。其中中日雙方要積極改善貿易和投資環境，加快推進落實RCEP，盡快談成更高水準的中日韓自由貿易協定（FTA），實現更高水準的區域經濟一體化，成為對話的焦點。

需開放國內關鍵領域突破難點

北京經濟界人士稱，盡快推動RCEP對建立國內國際雙循環、打通國際大循環具重大意義，但同時仍有不少難點，包括中日韓自貿協定本身難度高、邊際效應有限等，需要更高的政治意願推動。他表示，中國致力推動RCEP生效實施，同樣需要推動國內關鍵領域開放，解決改革難點。

12月1日，國務院常務會議部署加快做好RCEP生效實施有關工作，被外界視為顯示中國決心推動更高水準對外開放的積極訊號。此前的11月30日，中日「快捷通道」正式啟動，促進雙邊人員往來、復工復產，這是繼中韓率先建立聯防聯控的「快捷通道」後，又一重要聯通動作。國家發改委也在近日批復支持設立「北京中日創新合作示範區」。據悉，這示範區是國內首個以創新合作為主題的中日創新合作示範區。

對話季成國際交流小高潮 利共識

除中日頻密互動，根據王毅訪韓成果，中韓也在籌備啟動中韓外交安全「2+2」對話，啟動海洋事務對話，舉辦新一輪中韓外交部門高級別戰略對話，增進外交安全互信，促進海洋事務合作。北京智庫人士指出，在今年多邊外交收官後，中國積極打造雙邊「對話季」，再次形成國際交流的小高潮，有益於各項建設性共識落地，特別是近期在周邊的積極作為，對打通區域合作的關鍵節點和難點堵點，務實而高效。

北京智庫人士認為，RCEP、跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）等區域合作將是全球化轉型與世貿組織改革的重要方向，也有助緩解、調整各國包括中美間的貿易關係。據透露，接下來中國還將着力與美國、歐洲各層級對話，積極推動中歐貿易協定，以及探討加入CPTPP等區域合作議題。

文：鍾鳴九