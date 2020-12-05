北京聞風：中國展開「對話季」 區域合作升溫 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】本周，第十六屆「北京-東京論壇」、第六輪中日企業家和前高官對話等中日兩國間多個重要對話會密集舉辦，這是繼中國國務委員兼外長王毅訪問日韓後，以加強對話促區域合作升溫的新動作。
自「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）正式簽署半個多月來，中國快速展開積極外交行動，加強與東盟各國、日本、韓國各方的政治關係，升溫區域合作氣氛。在上述論壇和對話會上，兩國官、學界人士就國際及雙邊關係、經濟合作、人文交流、攜手抗擊新冠疫情等各個領域話題達成共識。其中中日雙方要積極改善貿易和投資環境，加快推進落實RCEP，盡快談成更高水準的中日韓自由貿易協定（FTA），實現更高水準的區域經濟一體化，成為對話的焦點。
需開放國內關鍵領域突破難點
北京經濟界人士稱，盡快推動RCEP對建立國內國際雙循環、打通國際大循環具重大意義，但同時仍有不少難點，包括中日韓自貿協定本身難度高、邊際效應有限等，需要更高的政治意願推動。他表示，中國致力推動RCEP生效實施，同樣需要推動國內關鍵領域開放，解決改革難點。
12月1日，國務院常務會議部署加快做好RCEP生效實施有關工作，被外界視為顯示中國決心推動更高水準對外開放的積極訊號。此前的11月30日，中日「快捷通道」正式啟動，促進雙邊人員往來、復工復產，這是繼中韓率先建立聯防聯控的「快捷通道」後，又一重要聯通動作。國家發改委也在近日批復支持設立「北京中日創新合作示範區」。據悉，這示範區是國內首個以創新合作為主題的中日創新合作示範區。
對話季成國際交流小高潮 利共識
除中日頻密互動，根據王毅訪韓成果，中韓也在籌備啟動中韓外交安全「2+2」對話，啟動海洋事務對話，舉辦新一輪中韓外交部門高級別戰略對話，增進外交安全互信，促進海洋事務合作。北京智庫人士指出，在今年多邊外交收官後，中國積極打造雙邊「對話季」，再次形成國際交流的小高潮，有益於各項建設性共識落地，特別是近期在周邊的積極作為，對打通區域合作的關鍵節點和難點堵點，務實而高效。
北京智庫人士認為，RCEP、跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）等區域合作將是全球化轉型與世貿組織改革的重要方向，也有助緩解、調整各國包括中美間的貿易關係。據透露，接下來中國還將着力與美國、歐洲各層級對話，積極推動中歐貿易協定，以及探討加入CPTPP等區域合作議題。
文：鍾鳴九
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