美情報總監：中國已成最大威脅 京斥謊言大雜燴

拉特克利夫稱，情報明確顯示「北京打算在經濟、軍事和科技上支配美國和全球其他地區」。

拉特克利夫指摘中國竊取美國企業的知識產權、複製有關技術，再在全球市場取代美國企業，估計因此造成美國每年損失達5000億美元；又指控中國竊取美國國防技術，以助實現軍事強國。他在文中又稱，中方今年針對數十名美國國會議員和助手作「大規模影響力行動」，頻率是俄羅斯的6倍和伊朗的12倍，當局亦已投放850億美元的情報工作年度預算，集中應對中國。

美國防部「黑名單」再增4華企

另外，美國國防部周四再將中芯國際、中國海洋石油集團、中國建設科技集團與中國國際工程諮詢公司，列入中國軍方擁有或控制企業，令這張清單擴大至35家。

華春瑩：美建國250年 僅16年沒打仗

華春瑩回應稱，美國一直指摘中國是頭號安全威脅，但美國建國近250年，僅有16年沒打過仗，堪稱世界史上最好戰國家。華春瑩表示，希望美方一些政客能夠尊重事實，停止製假販假，停止炮製和散布政治病毒和政治謊言，停止損害中美關係和中美的互信與合作」。她亦稱，中方堅決反對美方無端打壓中國企業。

（華爾街日報/路透社）