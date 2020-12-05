美媒：美圖以准回國換認罪 孟晚舟拒絕

消息：料可為兩被扣加國人鋪路

《華爾街日報》報道，孟晚舟遭指控與涉嫌代表華為違反美國對伊朗制裁有關的電匯和銀行欺詐罪行。知情人士透露，美國官員與孟的律師討論過達成「延遲起訴協議」的可能，即孟晚舟承認部分控罪，檢方將同意可能推遲並在之後放棄指控，但前提是她配合檢方。此類協議通常用於公司，很少授予個人。

部分知情人士稱，孟晚舟尚未接受提議，雙方將再次商談，希望在美國總統特朗普政府任期結束前達成一致。兩名消息人士表示，孟的律師與美司法部正努力確定是否存在雙方都能接受的條款。一名知情人士說，孟晚舟最近拒絕認可一份協議草案，因她不認同其中對她和與華為有業務往來的一些金融機構交流情况的描述。另有知情人士表示，上述協議還可能為中國遣返被控間諜罪名的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）鋪平道路。

華春瑩：情節同《美國陷阱》

孟晚舟不願透過華為發言人置評，美國司法部發言人和加拿大外長發言人都不予置評。華春瑩昨回應稱，有關報道讓她想到法國阿爾斯通公司高管皮耶魯齊寫的《美國陷阱》（The American Trap）這本書，該書描述作者被FBI探員逮捕入獄，最後獲釋的經歷，「揭秘」美國通過非經濟手段打擊商業對手的內幕。華春瑩表示，孟晚舟的協議傳聞與《美國陷阱》中的情節和皮耶魯齊的遭遇幾乎一模一樣。

華春瑩指出，孟晚舟事件完全是美方出於打壓中國高技術企業發展的政治目的，又敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕和引渡請求，敦促加方立即釋放孟晚舟女士。