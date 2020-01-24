工程院士：6億滅活疫苗年內上市 稱兩周內有「大消息」 CNN：深圳機場將成華疫苗配送基地

「武漢晚報」微信公眾號消息，王軍志昨在第八次世界中西醫結合大會作《新冠肺炎疫苗和藥物研發進展》發言時透露上述消息。他介紹，早在疫情初期，科研攻關組就第一時間佈局疫苗攻關任務，先後部署了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗5條技術路線並行研發，組織12個全國優勢團隊聯合攻關。截至周三（2日），全球共214個在研疫苗，51個已進入臨牀研究，中國佔14個；14個進入三期臨牀，中國佔6個。中國進入三期臨牀的6款疫苗中，4款為滅活疫苗。

滅活疫苗較安全穩定 利冷鏈運輸

王軍志介紹，滅活疫苗的主要特點與天然病毒結構最接近，所以應用後人體的免疫應答反應比較強，安全性也可控。另外它比較穩定，可在2至8℃下運輸，方便冷鏈運輸。「滅活疫苗的整個研發、生產、質量控制及安全性、有效性評價標準比較成熟。我們有豐富的經驗，採用先進的純化技術和質量控制技術，使抗原的純度達到95%以上，這和重組蛋白疫苗的標準一致」。王軍志說，滅活疫苗經過多期臨牀試驗，初步得到良好的安全性和免疫原性結果。他還強調，不論採取什麼技術路線，最重要是結合病原體特性，採用適合的工藝，研製出安全、有效、質量可控的疫苗。

另據美國有線新聞網絡（CNN）披露，中國官方可能已選定深圳國際機場作為中國向各國配送疫苗的基地。機場的一間倉庫已設置白色隔間，每個隔間都有能反映箱內溫度的顯示屏，任何進入區域者都必須經過兩周隔離或是穿上全套防護服。報道指出，這些倉儲設施總面積350平方米（約3767呎），很快就會裝滿中國製造的新冠疫苗，再用溫控貨倉運往各地。

華疫苗將運土國 巴西下月可注射

中國製藥商的多款疫苗在至少16個國家和地區作三期試驗，其中多國已表示會採用中國疫苗。土耳其早前與北京科興簽約採購5000萬劑疫苗，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）2日又在Twitter發文稱，向中國採購的疫苗將於下周五（11日）開始出貨。克扎指出，一旦土耳其實驗室確認疫苗安全無虞，且完成初步評估後，就會核發早期使用授權。巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）3日亦表示，將從2021年1月開始為聖保羅州民接種北京科興與聖保羅布坦坦研究所合作研發的疫苗。北京科興研製的就是滅活疫苗。

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