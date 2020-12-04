檢疫期間露營外出 長榮3空服員免職

中央社報道，長榮航空調查發現，3名空服員在依規定應居家檢疫期間，卻外出與友人聚餐、打球、露營、參加學校課程、前往親戚家等，並在調查過程中揑報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向。涉事三人被認定無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作，已陸續在11月中、下旬及12月初，將3人免職。

2空服員違規 華航拒透露處置方式

華航拒透露對違規空服員的處置，只稱若機組員於任務後居家檢疫期間未落實隔離或檢疫規定，公司皆依程序主動提報主管機關，並依台中央流行疫情指揮中心的規定辦理。

中央流行疫情指揮中心說，航空機組人員因有特殊職業屬性，現行檢疫規定是由航空公司自行管理，可從14天居家檢疫縮至5天。若機組人員違反規定，航空公司會通報指揮中心，並採用針對一般民眾做法，完成居家檢疫14天。若其間再違規，會依法處罰。

（抗疫新階段）