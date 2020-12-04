孫春蘭：做好新冠疫苗大規模生產準備 北京視察藥企 要求按國際標準審批

分管衛生工作的孫春蘭曾在內地疫情高峰期領導湖北武漢前線抗疫。新華社報道，孫春蘭與王勇前日考察中國食品藥品檢定研究院、北京科興公司、國藥中生北京公司，了解新冠疫苗科研攻克難關、生產車間建設、批簽發準備等情况。孫春蘭稱，目前5條技術路線的14款疫苗進入臨牀試驗，其中5款疫苗正在按程序、按標準展開三期臨牀試驗，緊急使用、生產準備各項工作有序推進。每日經濟新聞網指出，上述5款疫苗包括國藥集團屬下武漢生物研究所的滅活疫苗和北京生物研究所的滅活疫苗、軍科院聯合康希諾公司研發的腺病毒載體疫苗、安徽智飛龍科馬生物製藥公司的重組蛋白疫苗、北京科興公司的滅活疫苗。

孫春蘭表示，下一步要繼續科學嚴謹推進疫苗三期臨牀試驗，嚴格按照法律法規和國際認可的技術標準做好審批工作，確保疫苗安全有效、經得起檢驗；要做好大規模生產準備，嚴格按照質量監管、生物安全等法規、程序和要求，健全疫苗全流程追溯體系，依法嚴懲違法違規行為，營造良好市場環境；要研究制定疫苗上市後的接種分配方案，明確人群範圍、接種順序和時間考慮，提前組織疾控機構和基層接種單位的人員培訓。

今年底產1億劑疫苗明年10億

孫春蘭還表示，根據冬季疫情防控需要，今年完成口岸相關從業人員和一線監管人員等高風險人群的緊急使用工作。

綜合內地報道，國藥集團上月25日透露，已向國家藥監局提交新冠疫苗上市申請；預計今年年底疫苗產能可達1億劑，按照國家要求明年產能要超10億劑。軍科院軍事醫學研究院院士陳薇團隊研發的疫苗，是全球首個進入臨牀一期的疫苗，早在6月25日就獲得中央軍委衛生局頒發的軍隊特需藥品批件，於9月開始在巴基斯坦等地開展的三期試驗，目前也進展順利。科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東日前表示，正在巴西開展三期臨牀研究，預計12月初完成中期分析，今年年底能生產1億劑。智飛新冠疫苗上月在烏茲別克等國展開三期試驗，一旦獲批，年產量可達3億劑以上。

（抗疫新階段）