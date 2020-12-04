嫦五分層存月壤 確保「原汁原味」

自動採樣是嫦娥五號任務的核心關鍵環節之一，探測器經受住超過100℃的月面高溫考驗，克服測控、光照、電源等方面的條件約束，依托全新研製的地外天體樣品採集機構，通過機械臂表取和鑽具鑽取兩種方式分別採集月球樣品。其中鑽具鑽取了月面下的月壤樣品，機械臂則在末端採樣器支持下，在月表展開多種採樣。人民日報APP報道，從國家航天局獲悉，嫦娥五號探測器在採樣和封裝過程中，科技人員在地面實驗室根據探測器傳回數據，仿真採樣區地理模型並全程模擬採樣，為採樣決策和各環節操作提供了重要依據。

「採樣神器」 具3功能

澎湃新聞稱，長得像鏟子、勺子、筷子模樣的一體機「採樣神器」機械臂，同時具備挖土、鏟土、夾土3種功能，挖土深度可達兩米。此外，鑽具上兩米長的鑽桿具有獨特的空心結構，內有專門裝土的小軟袋，可一邊鑽一邊把土收起來，同時保證不同深度鑽到的土分離存放，不混在一起，完好保存月壤的層理信息，助每一層土都「原汁原味」。一旦快裝滿時，嫦娥五號上的小相機就會敏銳捕捉到畫面，採樣工作就會停止。