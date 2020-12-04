澳洲政府可否決「各省與外國協議」 被指針對中國

國會通過新法案

路透社報道，法案允許澳洲聯邦政府阻擋任何省份、議會、機構與外國政府達成的任何協議，如果有關協議不利於澳洲的外交關係，或者不符合澳洲的外交政策。總理莫里森表示，澳洲任何的政策和計劃，須根據自身的需求和利益而制定，他同時強調該法並不針對任何國家。

維省曾在2016年與四川省結為友好省州關係，去年10月又在澳洲聯邦政府反對下，與中國就「一帶一路」達成共識。莫里森曾批評，維省與中國達成的協議，削弱了聯邦政府的外交政策能力，但他拒絕評論會否推翻該協議。墨爾本大學亞洲研究所研究員泰勒（Melissa Conley Tyler）評論表示，政策為中澳關係惡化製造了新的導火索。

中國商務部上周五宣布，以保證金形式對澳洲相關葡萄酒實施臨時反傾銷措施。商務部新聞發言人高峰昨表示，中方調查機關將按照法律程序，繼續調查本案，並根據調查結果作出最終裁決，確定最終措施。商務部歡迎包括澳方在內的各利害關係方依法繼續參與後續調查程序。澳洲早前強調將反抗這一措施，不排除尋求世貿干預。