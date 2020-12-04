中俄總理會晤 反對疫情政治化

中國總理李克強2日與俄羅斯總理米舒斯京在會晤後發表聯合公報。中新社報道，公報共11部分，包括兩國關係、抗疫合作、能源合作、人文合作、地方合作、國際合作和簽署文件清單等。兩國總理指出，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係保持高水平運行和高度互信，全面深化中俄合作符合兩國人民的利益，對促進地區及世界的和平、穩定、發展發揮着重要作用。他們表示，面對新冠肺炎疫情，中俄兩國密切協作、攜手抗疫，雙方將繼續重點推動抗疫領域合作，包括藥物和疫苗研發；雙方支持加強國際抗疫合作，支持新興市場國家和發展中國家應對新冠肺炎疫情帶來的衛生、經濟和社會衝擊，反對將疫情政治化。

支持在俄北極及遠東展開合作

雙方商定進一步加強經貿和投資合作，共同反對貿易保護主義。支持兩國企業按照可持續發展原則在俄羅斯北極和遠東地區展開投資合作，包括開發非能源礦產，實行大型基礎設施項目。雙方亦商定深化能源領域全方位合作，包括油氣勘探、開採和加工，液化天然氣合作項目實施，穩妥做好中俄東線天然氣管道運營等。

此外，雙方將展開傳染病防治合作，預防邊境地區和口岸出現傳染病疫情，做好衛生和流行病信息通報。據俄羅斯衛星通訊社報道，雙方還商定就建立國際月球科研站推動展開互利合作，繼續完善和平研究與利用外層空間的相關法律法規基礎。