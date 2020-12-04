華府查涉中國軍方美企 牽涉巴菲特公司

路透社報道，美國政府正擬定一項規則草案，其中包括一份公司名單，涵蓋被美國認為是「軍方終端用戶」的中國和俄羅斯公司；美國供應商必須獲得許可，才能夠將商用產品出售給這些公司，涉及產品範圍廣泛。

巴郡旗下TTI Inc的子公司TTI Electronics Asia PTE Hong Kong Ltd、艾睿電子（Arrow Electronics）子公司Arrow Asia Pac Ltd都在該名單中。兩家公司均否認與中國軍方有關聯，並稱正採取措施，爭取能從最終在名單上除名。

美禁新疆兵團棉製品

北京促尊重事實勿干政

另一邊廂，《華爾街日報》報道，美國土安全部周三（2日）宣布對中國新疆棉製品的全面禁令，海關及邊境保護局將開始扣留「新疆生產建設兵團及其下屬公司和關聯實體」生產的所有棉花、棉製品及相關產品，稱有證據顯示這些產品是由維吾爾族人在強制勞動下製造。

外交部發言人華春瑩昨稱，新疆政府充分尊重少數民族群眾就業意願，並為自願報名的勞動者提供必要職業技能培訓，幫助民眾通過勞動脫貧。她敦促美方尊重基本事實，停止藉涉疆問題干涉中國內政。中方將繼續採取必要措施維護中國企業合法權益。

（中美角力）