美司法部：打擊技術盜竊 逾千中國研究人員離境

路透社報道，美國司法部主管國安事務的助理部長德默斯（John Demers）在美國智庫阿斯彭研究所(Aspen Institute)舉辦的一個網絡峰會（Cyber Summit）上表示，這些研究人員已經離開美國，同時該部門對中國特工發起了多宗涉及工業和技術間諜活動的刑事案件。德默斯表示，「只有中國才有資源、能力和意願來從事近年來美國情報機構看到的廣泛的外國影響活動。」

稱研究人員與中國軍方有聯繫

美國國務院9月份稱，美國已撤銷1,000多名中國公民簽證，禁止被視為具有「安全風險」的學生和研究人員入境。不過，報道引述司法部一位官員稱，德默斯提到的這部分人，不同於國務院9月份提到的那些。該名官員表示，德默斯提到的研究人員被美國當局認為與中國軍方有聯繫。美國聯邦調查局（FBI）在20多個城市問詢，國務院於7月關閉了休斯敦總領館後，這些研究人員逃離了美國。

外交部發言人華春瑩昨回應稱，美方的行動不得人心。中方對此堅決反對，「中國人說相由心生，美國應當擯棄狹隘、極端的心理，不要把所有的人都看作是間諜」。她又質問，為什麼美國這樣的一個自詡為強大的「民主國家」對與中國展開交往如此不自信？「希望美方有關人士能好好靜下心來思考」。

（中美角力）