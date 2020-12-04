美收緊中共黨員簽證 限單月單次 專家：任期將盡加緊打壓 特朗普圖累積政治資本

有效期10年減至一個月

《紐約時報》在今年7月引消息透露，特朗普政府正在考慮有關全面禁止中共黨員及其家屬赴美的計劃，惟未敲定細節。該報昨再引知情人士報道，在美政府新規下，中共黨員及家屬旅行簽證的最長有效期為單月單次入境。另據美國務院發言人在電郵聲明中表示，將把中共黨員簽證的有效期從10年縮短到一個月。不過新措施不會影響黨員獲得移民或其他簽證的資格。

根據新的指引，美國官員可根據申請者的簽證申請和面談情况，以及官員自身對共產黨員身分的了解，來確定申請者是否擁有中共黨籍。前述報道指，這意味着相比為獲得某些領域就業優勢而入黨的數百萬計低級別黨員，新規更有可能對中國政界高層和商界領袖造成打擊。

報道指出，中國約有9200萬共產黨員，涉及家屬理論上令受影響者規模擴大至2.7億人。實際操作上，除高級官員外，美國辨別中共黨員或有難度。報道稱，新規將可能進一步激化中美之間的緊張關係，並引發中國政府的報復。美國務院一名發言人稱，此舉是政府為保護國家不受中共「邪惡影響力侵害的持續的政策、監管和執法行動」的一部分。

華春瑩：削弱美自由形象 不符美利益

中國外交部發言人華春瑩昨下午回應記者詢問稱，她暫未看到有關收緊黨員簽證的報道，但指此前有消息披露過，美政府可能會對中共黨員採取入境限制措施。華春瑩說，這是美國內一些極端反華勢力出於強烈意識形態偏見和根深柢固的冷戰思維，升級對中國政治打壓的行為，中方對此堅決反對。

華春瑩表示，美國政府做法完全不符合美自身利益，只能讓美國自詡的開放、自由形象和制度優勢在世人面前進一步削弱。中方促美國政府以更加理性、冷靜和客觀的態度看待中國和中國的發展，放棄對中國共產黨的仇恨和不正常心理，並希望中美共同努力，通過對話和溝通增進對彼此的正確認知，推動中美關係健康穩定发展。

專家：特朗普回報政治支持者

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，特朗普仍在對華出招，一方面他本人已表達重新競選意願，這表明他需要繼續累積政治資本，影響拜登未來的執政理念和方向；另一方面也是回報其政治支持者的做法，其7000萬選民未來4年在其基礎上挑戰拜登的對華政策，給拜登「使絆子」。王義桅稱，這也顯示美國現時需要通過反對中國來彌合國內分歧，在中國以外的問題上，民主、共和兩黨很難達成共識。

明報記者

（中美角力）

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