「央視#MeToo案」兩年後閉門審 民眾聲援晝至夜

「申請休庭已是所能全部」

弦子續要求朱軍出庭

據現場短片及網上消息，弦子在庭審結束後表示，當天的審理結果是「休庭」，「我們申請了三位法官迴避，申請了人民陪審員，我們會再次申請下一次公開審理，以及朱軍本人到庭」。她表示審理過程「特別難」，能申請到休庭已是自己和兩名律師能做到的全部，感謝有大家的支持，「令我們有機會繼續發聲」。

約百名支持者昨日來到法院外對弦子表達支持，人們手舉「米兔」（#MeToo）、反對性騷擾等標語。弦子到場後，有人擲給她白底黑字的「必勝」標語，呼應去年日本女記者伊藤詩織性侵案勝訴後所展示標語，弦子見狀感動落淚。法庭外亦有數間傳媒等候，根據現場短片，一名正在拍攝的外國記者遭警方驅逐。

2018年7月26日，25歲的弦子在網上發布自述文章，稱2014年她在央視《藝術人生》節目組實習時，在一間化妝室遭朱軍性騷擾。她並向法院對朱軍提起訴訟。朱軍否認所有指控，反訴弦子和她的一名支持者侵犯其名譽權和造成精神傷害。2019年1月，朱軍提出終止審理要求，被法院駁回。由於案件關注度極高，並在內地正式走入法庭審理階段，有分析人士認為，案件走向或對中國#MeToo運動的未來影響重大。