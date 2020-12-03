環時副總編舉報 胡錫進搭上同事

指胡與兩同事育兩私生子

段靜濤向中紀委實名舉報

內地網絡昨日上午流傳段靜濤向中紀委實名舉報胡錫進的截圖。舉報信稱，胡錫進與報社一名前員工和一名現任員工「長期保持不正當性關係」，兩人並分別為胡錫進育有私生子一名。舉報信還稱，胡錫進作為黨報負責人，表面勤勤懇懇，高喊愛國，私底下驕奢淫逸、腐化墮落等。

胡錫進當天下午在其個人微博與微信公眾號「胡錫進觀察」發文表示，傳出這張截圖時，他正在廣州南沙區受區政府邀請講課，聽說事件後，「首先與兩位無辜受牽連的環球時報同事和前同事通了電話，對她們如此躺槍受到困擾表達歉意」。文中並附上段靜濤早前與他的微信對話截圖。

胡：段要求接任總編 翌日道歉「中邪」

胡錫進稱，大約三四年前，段靜濤去黨校學習了一段時間。「她大概產生了個人化的聯想，回來後她在報社內外對人說，胡錫進將離開環球時報，她將接任環球時報總編輯職務。當時我只在小範圍裏做了解釋，為避免對她不利，沒有擴大反駁的範圍。」10月27日，段靜濤來到他的辦公室談話，要求他辭去總編輯職位，由她接任。「她說中紀委接到舉報正在調查我，已有結論，但我可以用辭職換平安」。胡錫進又稱對方強調，不是在請求我，而是與我「談判」。但第二天早上即收到對方道歉，說自己「像中了邪一樣」、「胡說八道」，對不起他的「救命之恩」。

稱段已長期不參與環時工作

胡錫進稱，段靜濤已經長期不參與《環球時報》工作，處於實際「賦閒」狀態，原因是在環時社務委員會看來，她失去了正常履職的能力。那次談話後，他向報社社務委員會通報，並向《人民日報》分管領導匯報。「但我們還是控制了事情的知情範圍。今天如果不是事情鬧成這個樣子，老胡是決不會上網做這個公開澄清的。說實話，我更擔心這一澄清對段靜濤產生不利影響。」他表示，自己在廣州機場與《環球時報》幾名負責同事開視像會議，會請求《人民日報》做出正式結論，等到有了結論，會進一步通報大家。