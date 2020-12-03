澳右翼籲抵制華貨 胡錫進諷「紙貓」表現

澳洲右翼政黨「單一民族黨」（One Nation）黨魁漢森（Pauline Hanson）上周五於Twitter發文，呼籲澳洲在即將到來的聖誕假期抵制中國商品，改買澳洲商品，「作為對中國發出的明確信號」。

中國外交部發言人趙立堅周一在Twitter上發布「澳兵圖對阿富汗童割喉」漫畫後，進一步導致中澳緊張關係升級。當晚，漢森在社交媒體上繼續提倡抵制中國商品，批評中國政府的「惡心」是她反華的原因。澳洲貿易部長伯明翰周一在參議院中被問及是否支持漢森的主張時，回答表示「這將由澳洲民眾自行決定」。

對此，胡錫進周二在Twitter發文表示，迄今為止，中國還沒有任何一個輿論領袖，甚至是政治人物要求抵制澳洲商品，認為漢森和同僚的表現不能被視為紙老虎，最多只是紙貓。胡錫進隨後又在微信公眾號「胡錫進觀察」發文稱，若澳洲的價值觀裏沒有「尊重」二字，那中國就幫他們建立；漢森和同僚「表現出來的是連紙老虎都說不上、只能稱為紙貓式的狂妄」。

莫里森微信批趙立堅 文章被設定無法觀看

另據澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周二在中國廣受歡迎的社交平台WeChat（微信），批評趙立堅在Twitter發布涉及澳洲士兵的「不實圖片」，並為澳洲對在阿富汗特種部隊行動的戰爭罪調查辯護，稱澳洲能夠以透明的方式處理這類「棘手問題」。昨日，微信平台已將莫里森的文章設為無法觀看，理由是內容違規。

澳洲此前曾承認，將有19名士兵因殺害手無寸鐵的阿富汗囚犯和平民而被提交刑事訴訟。莫里森還表示，「不會削弱對澳洲華人社區的尊重和感激，也不影響我們和中國人民的友誼」。