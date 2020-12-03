嫦五月球着陸 完成「鑽取」採樣 傳回影像圖 展「表取」科學探測

月海風暴洋以北着陸

據中新社報道，嫦娥五號着陸器和上升器組合體於周二晚10時57分，從距離月面約15公里處開始實施動力下降，經過降速、快速姿態調整、自動檢測障礙、選定着陸點、懸停避障和緩速垂直下降等環節，平穩着陸於月球上最大的月海（月面低窪平原）、風暴洋的呂姆克山脈（Mons Rümker）以北地區。

嫦娥五號着陸器其後傳回降落相機拍攝的首批653幅圖像。央視軍事引述嫦娥五號任務地面應用系統副總設計師溫衛斌表示，通過由這批圖像組成的着陸影片可見，嫦娥五號降落區域相對平坦，但也存在很多大小不一的撞擊坑，對降落過程帶來一定危險。

溫偉斌提到，這次的降落相機相比嫦娥三號、嫦娥四號的相機而言，最大特點是分辨率提高一倍，增加了可視視場。目前，他們正根據相機傳回的數據對着陸區做進一步分析。

表取鑽取齊下 分析月壤構造

嫦娥五號着陸後，着陸器在地面控制下，檢查太陽翼和定向天線展開等狀態、設置工作，之後正式開始月面工作，為期約兩天，包括採集兩公斤左右月壤和其他科學探測。

昨天（2日）凌晨4時53分，着陸器完成月球鑽取採樣及封裝，隨後開展月球表取採樣。此次採樣任務採用「表取」和「鑽取」採樣結合、多點採樣方式。中國航天科技集團五院嫦娥五號探測器鑽取子系統技術負責人王國欣說，這樣可讓科學家更清楚地了解到月壤的構造和分佈。

所謂「鑽取」採樣，是通過特殊鑽頭鑽到月表以下兩米左右位置，取出該處整體月壤。而「表取」，即從月球表面通過機械臂和機械爪的配合抓取部分月壤。嫦娥五號探測器系統副總師彭兢對鳳凰網介紹稱，「表取」準備了兩套採樣器，針對月球表面呈粉末狀區域，其中一套採樣器可以直接鏟起表面；而如果是黏成一塊的表面，則會用8個花瓣結構的採樣器將其打鬆成小塊再採集；對於小浮石，也將用鏟挖。

採樣區域助了解演化史火山活動

全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩對中新社表示，相對於之前美國、蘇聯獲取月壤樣本的區域，月球正面風暴洋相對較年輕，富集鈾、釷、鉀等放射性元素，可能存在約13億至20億年前的玄武岩，獲取該處樣本將有助於推進對月球火山活動和演化歷史的認識。

公開資料顯示，美國阿波羅計劃從月球累計帶回380多公斤月球樣本，蘇聯依靠無人飛行器分3次共獲得300餘克樣本，美、蘇的太空機器均未到訪過呂姆克山脈一帶。

嫦娥五號於上月24日在海南文昌發射，完成採樣任務後將啟程返回地球，根據計劃將於本月中旬在內蒙古四子王旗着陸。

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