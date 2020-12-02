深圳1跨境司機確診 長居香港每天往返兩地

深圳市新冠疫情防控指揮部通報稱，確診者為1名60歲跨境貨車司機，長居香港，每天往返於深港兩地。11月29日微咳自行服藥未就醫。他周一（30日）上午10時，入境深圳文錦渡口岸時核酸採樣初篩結果為陽性。昨日凌晨深疾控中心復核結果仍為陽性。遂將其轉至深圳市第三人民醫院隔離治療，專家組診斷為普通型病例。初步流行病學調查顯示，該男子周一入境深圳後，曾行經羅湖區一小區門前、龍崗區平湖街道一茶餐廳及附近農產品檔口及文錦渡口岸。深圳疾控部門經排查確認密切接觸者及相關人員共52人，所有人已全部隔離，其核酸檢測結果均為陰性。

海鮮包裝檢新冠 青島搬運工確診

青島衛健委亦通報，膠州市周一晚對進口急凍產品「應檢盡檢」人員做定期核酸檢測，1名30歲黑龍江籍搬運工結果呈陽性，疾控部門復查亦陽性。專家組確定為無症狀感染者，已轉至定點醫院隔離。目前已排查密切接觸者486人，均已隔離和完成核酸檢測，首批出檢結果478人均為陰性。當局根據追溯，在一批進口急凍海鮮產品外包裝檢測出陽性樣本，並將該批貨物全部封存。

（抗疫新階段）