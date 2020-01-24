CNN取文件揭中國疫初瞞報疫情 平均確診需時23日 學者：嚴重阻礙追蹤

CNN報道稱，造成年初武漢疫情預警系統失靈的原因之一，是湖北疾控中心經費短缺及受官僚作風影響，疾控人員無法疫源調查，使中國在2003年沙士（SARS）疫情後，耗巨資建立的傳染病網絡直報系統完全沒有發揮功效。

湖北確診數曾相差1/3

對於確診病例，2月10日中國官方宣布新增2478宗確診，湖北佔2097宗，但報道引述一份內部文件稱，湖北匯報的新增病例數為5918宗，當中包括1772宗「臨牀診斷」和1796宗「疑似病例」。至3月7日，湖北的死亡病例數維持2986宗，CNN獲得的內部文件紀錄卻是3456宗死亡，其中確診病例死亡2675宗、「臨牀診斷」死亡647宗，另有126宗「疑似」病例死亡。

去年12月湖北流感病例增近20倍

除了涉嫌隱匿確診數據，報道還稱，中國在疫情初期處理失當，平均檢測需23.3天才能宣布確診。報道引述學者觀點認為，這將嚴重阻礙個案追蹤和公共衛生措施的推行。去年12月2日起，湖北當地流感病例數比同期暴增2059%，使醫護人員在辨別流感和新冠肺炎存在難度。由於當時缺乏篩檢試劑，中國在疫情初期是用篩檢SARS的試劑檢測，其準確率低於50%。

另據《華爾街日報》報道，美國疾病控制及預防中心的科學家周一發布的一項研究報告顯示，2019年12月中旬美國就有人感染了新冠病毒，比中國正式確定該病毒早了幾周，比美公共衛生部門發現美國首宗病例早了大約一個月。發表在期刊《臨牀感染疾病雜誌》（Clinical Infectious Diseases）的研究稱，美國紅十字會蒐集美國九個州居民的7389份獻血樣本中，發現106份有感染迹象。顯示當時美國西岸已出現零星個案。報道稱，這表明早在公共衛生部門和研究人員意識到之前，新冠病毒就已經在世界各地傳播。法國和意大利科學家早前也分別發表報告，指於去年底已在當地發現新冠病毒個案，較中國政府承認出現個案的日期早。醫學期刊 《刺血針》（The Lancet）1月24日刊登的研究文章指出，武漢新冠肺炎「零號病人」推測是在2019年12月1日出現症狀。

研究：去年12月美國已出現新冠

此前，針對外界疑中國刻意隱瞞疫情數據，外交部副部長樂玉成4月28日接受美國全國廣播公司（NBC） 電視專訪時表示，中方通報的疫情數據經得起檢驗。他表示，這些數據的背後是實實在在的人，這是無論如何也隱瞞不了的。

（抗疫新階段）