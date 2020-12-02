孟晚舟拘押2年 駐加大使：盼盡早回家

中國駐加拿大使館網站消息，叢培武在電話中向孟晚舟表示，「你被加拿大方面錯誤拘押已有兩年，我們對此十分掛念。」他強調，中國政府維護中國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，將繼續敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，糾正錯誤作法，盡快作出將她釋放的正確決定，並確保她平安回到中國。

華為：支持孟尋求正義自由

華為加拿大公司同一天亦發表聲明說，兩年來華為仍然對孟晚舟充滿信心，並相信加拿大司法系統「能夠得出這一結論」。華為將繼續支持孟晚舟「尋求正義和自由」。

2018年12月1日，加拿大警方應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，引發涉及中、美、加三國的司法、政治、外交事件。

外交部發言人華春瑩昨日在例行記者會上對孟晚舟被加拿大警方拘押2年表示，事實已經充分證明，孟晚舟事件是一宗嚴重的政治事件，美國政府炮製這一事件不是出於什麼法律原因，其真正目的是要打壓中國的高科技企業，阻撓中國的科技發展，加拿大政府扮演了美方的幫兇，負有不可推卸的責任。

華春瑩稱，中方對孟晚舟被加方無理拘押至今表示憤慨及強烈譴責。她又說，中國政府維護本國公民正當合法權益的決心堅定不移，中國將會為此繼續採取一切必要措施。