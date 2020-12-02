漫畫風波發酵 外交部：反映事實 有圖有真相 澳朝野批趙立堅似愚蠢高中生

據中國駐澳州大使館消息，澳洲外交貿易部秘書長孫芳安（Frances Adamson）前日打電話給中國駐澳大使成競業，就趙立堅推文表達不滿。消息稱，中國大使「堅決拒絕其無理指摘」。大使館並強調，澳方某些政客和傳媒的咆哮，完全是錯誤解讀和過度反應，目的無非為轉移公眾對澳軍在阿富汗暴行的關注，以及將中澳雙邊關係惡化的責任諉過於中方，也許還有一個企圖就是在澳煽動民族主義情緒。

駐澳大使：政客傳媒過度反應

華駐澳大使館稱，澳方做法無助於雙邊關係重啟，奉勸澳方正視澳軍在阿富汗暴行，將有關肇事者繩之以法，還遇害者以公道與正義。同時敦促澳方正視當前兩國關係出現困難的癥結，為改善關係採取建設性的實際行動。

《澳洲人報》和澳洲新聞網等報道，前澳洲副總理及現任聯邦眾議員喬伊斯（Barnaby Joyce）批評趙立堅的推文時稱，「這不是一個聰明外交官的行為，這像是一個非常愛吵架的愚蠢高中學生行為。」澳洲在野陣營方面，工黨前領導人修頓（Bill Shorten）指趙立堅的推文「冒犯」及「不成熟」，是「典型中國暴民（troll）的攻擊手法」。修頓又認為，中方低估了澳洲人的決心。

澳洲駐華使館則在微博貼出莫里森（Scott Morrison）前日在記者會上的表態中、英雙語全文，續稱涉事漫畫是「偽造圖片」。該帖文下獲得最高「讚」數的是內地網民跟貼指摘澳洲「無恥」，更有人嘲諷「確實偽造，你們殺了兩個兒童，而他（畫家）只畫了一個。」

華春瑩：雖是插畫 反映事實

外交部發言人華春瑩昨再回應稱，澳方指摘中方使用偽造或虛假照片，甚至說中方散布虛假信息，「這一指摘本身就是虛假的，因為網上流傳的不是『照片』，而是中國一個年輕人用電腦繪製的插畫。」

華春瑩說，該插畫依據的是澳洲國防部已證實的調查報告，雖然是插畫，但反映的是事實。她隨後展示所述澳洲調查報告及有關照片，說「有圖有真相」。

阿富汗：冀與兩國保持合作

被動捲入中澳漫畫爭拗中的阿富汗政府，昨亦發表聲明說，「澳洲和中國都是建立和維護阿富汗和平與發展的國際和地區共識的關鍵角色。阿富汗希望與兩國保持和加強合作。」

而涉事漫畫作者「烏合麒麟」昨晚再在微博貼出新作〈致莫里森〉回應，畫中莫里森正用澳洲國旗掩蓋地上的屍體，其身後是士兵仍在漫天硝煙中舉槍屠戮，而所有傳媒背向戰場，鏡頭對準一個畫家。

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