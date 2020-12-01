反擊美制裁中港官員 外交部：禁4人入境

稱兩美NGO涉港問題表現惡劣

澎湃新聞援引華春瑩稱，針對美方錯誤行徑，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國家民主基金會（NED）亞洲事務高級主任克勞斯（John Knaus），以及美國國際事務民主協會（NDI）亞洲項目負責人阿南德（Manpreet Anand）、香港分部主任羅薩里奧（Crystal Rosario）、項目主任薛德敖（Kelvin Sit）等4人實施制裁。華春瑩說：「這些人是中國不歡迎的人，他們將會被禁止進入中國，包括香港、澳門。」中國去年12月已曾宣布制裁NED和NDI等5家美國非政府組織。

華春瑩又稱，美方做法是公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責。她強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方應立即停止插手香港事務，不應再干涉中國內政，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

美國上月初針對《港區國安法》宣布制裁4名中國中央政府和香港特區政府官員，包括港澳事務辦公室副主任鄧中華、國安公署副署長李江舟、警務處副處長（國家安全） 劉賜蕙，以及國安處高級警司李桂華，禁止他們入境美國及凍結相關在美資產。