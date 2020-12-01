嫦五組合體分離 擇機月表軟着陸

據《人民日報》報道，探月工程嫦娥五號任務飛行控制團隊已成功按計劃執行嫦娥五號探測器着陸器和上升器組合體與軌道器和返回器組合體分離任務。國家航天局表示，着陸器和上升器組合體將擇機在月球表面軟着陸，並會執行自動採樣等後續工作。而軌道器和返回器組合體將繼續在平均高度200公里的環月軌道上飛行，等待從月面起飛的上升器交會對接。

另一組件環月軌道續飛待「接貨」

嫦娥五號任務北京總調度劉建剛表示，在着陸月面後，要在月面48個小時內開展月面採樣和起飛準備工作。月面起飛後，探測器組合體要4次遠程導引控制，到達一個交會對接的位置，然後交會對接和樣品轉移。大概有十多個重要控制需要在一周內全部完成。

探月工程嫦娥五號探測器在11月24日凌晨4時30分，在文昌航天發射場由長征五號遙五運載火箭發射升空。28日晚8時58分，嫦娥五號探測器經過約112小時奔月飛行，在距月面約400公里處成功近月制動，即減速被月球引力捕獲，到達靠近月球軌道時再啟動引擎進入環月軌道。29日晚8時23分第二次近月制動，將飛行軌道從橢圓形環月軌道調整變成近圓形環月軌道，探測器被調整到可以執行着陸等動作的高度。

嫦娥5號本次將採集約2公斤的月球土壤樣本返回地球，如果任務成功，中國將成為繼美國和蘇聯後，第3個取得月球樣本的國家。