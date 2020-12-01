門市屢受查 江蘇假貨村攻網售 批發商：雙11前網店一拿幾千件 當局：店內售假杜絕

晚上開兩小時 晝接單夜運貨

《新京報》報道，外貿村由常熟市莫城街道幾條城中村組成，是當地外貿服飾集散中心，近幾年卻因熱銷「大牌假貨」聞名。外貿村聚集了逾2千多家服裝店，但白天的外貿村卻行人寥寥、店門緊閉。一名服裝店老闆透露，絕大部分店舖都在做假貨生意，為躲避檢查，這些店舖都改成晚上開門，白天網上落單、晚上運貨。

每日傍晚5點後，外貿村即變得熱鬧起來。不足兩米寬的街道上擠滿運貨的車輛，店舖內掛出來的服裝，全屬「名牌」，除了Nike、Adidas等運動品牌，還有Canada Goose、Burberry等奢侈品牌。但售價僅幾十元（人民幣，下同）至數百元一件。

在桑園新村一間服裝店內，掛着Champion、Nike、Adidas等運動品牌，店主稱，「我們是1：1做的，能仿到什麼級別，就仿到什麼級別。不拿真品比較，看不出來是假的」。另一間在范家巷北村的服裝店，則主要售賣名牌女裝，店主說，「跟正品比，連（重量的）克數都一樣，我們都當正品賣的」。

同款「Canada Goose」羽絨分3價錢 最平245

在一家主營Canada Goose羽絨服的店內，掛出外觀一樣的三件羽絨服，但分別標了650元、550元、245元三個價格。店主稱，每款充絨量、面料和工藝都不一樣，「650元價位的可達到跟真品差不多的程度」。他說，不同質量的衣服，會分別賣到網店、實體店和微商。「便宜貨網店做的比較多，質量好的要放在實體店賣。一件550元的羽絨服，拿到河南能賣到1000元以上的價格。在雙11前，很多大網店一次拿貨就是幾千件。」

年初檢23萬件假貨 涉款1.8億

面對猖獗的假貨產業鏈，常熟市監管部門曾多次對外貿村「打假」。公開報道顯示，至少從2016年開始，常熟市執法部門每年專項打擊外貿村的假貨。僅今年初，常熟市警方立案偵辦56宗侵犯知識產權案件，涉款達1.8億，搗毁70多個假冒窩點，抓獲57名疑犯，繳獲23萬件侵權假冒物品。

執法人員表示，隨着執法行動深入開展，明目張膽在店舖內銷售假冒名牌服裝的情况已基本杜絕。但不法商家的銷售方式轉戰網絡銷售，生產、倉儲窩點也更加隱蔽分散。