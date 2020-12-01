官媒：航運人員抵美遭查中共黨員身分

據《中國日報》報道，美方盤查長達數小時，反覆糾纏中共黨員身分，盤問入黨原因。報道引述權威消息人士表示：「美方有關做法涉嫌歧視性執法，意圖挑起意識形態對抗，干擾中美正常人員往來，蓄意製造麻煩和障礙，讓人感到麥卡錫主義正在美復活。如美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施。」

盤問數小時 詢入黨原因

外交部：麥卡錫主義死灰復燃

《紐約時報》7月15日曾刊報道稱，白宮正考慮推出針對中共黨員及家屬簽證禁令。

對於美方近期多次突擊檢查中國航運企業人員的中共黨員身分一事，外交部發言人華春瑩昨日在例行記者會上確認事件。華春瑩表示，美方有關做法挑動意識形態對立，破壞中美正常人員往來，是對中方的嚴重政治挑釁，也是麥卡錫主義死灰復燃和美反華勢力對華全面遏制打壓的右翼表現，違背歷史發展潮流，也不符合中美兩國人民希望友好交往的民心所向。華春瑩強調，如果美方執意升級挑釁行動，中方必將採取反制措施。