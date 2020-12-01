畫家兩以「反修例運動」作題 網民褒貶不一

以香港反修例風波為主題的作品「偽神」，烏合麒麟描繪一個疑似廢墟的環境內，一群示威者向於畫面中心似在蠶食人類心臟的自由女神跪拜。另一幅作品「炮灰」中，一個戴「V煞」面具的小孩站在鐵軌中央，對前方疾馳而來的列車舉起彈弓，車軌兩旁同樣戴面具、撐起黑色雨傘的眾人在為他鼓掌。

稱輸出意識形態藝術家責任

內地「觀察者網」今年6月刊出對烏合麒麟的專訪中，他提到，從香港反修例運動到新冠疫情，見到太多外國用漫畫作品抹黑中國的情况，認為內地文娛工作者一般習慣於被抹黑後去澄清和解釋，不得已才會反擊。但他認為，傳遞和輸出意識形態是藝術作品和藝術家的責任之一，特別在「這個西方利用話語權步步緊逼的特殊時期」，需要更多「傳遞國家和人民意志」的文藝作品。

烏合麒麟曾發帖勉勵其他不敢創作類似題材的畫手，將盡己所能「幫助他們撕咬出一些空間，讓更多的愛國青年無懼光明正大地表達自己看法」。