趙立堅轉載「澳兵圖對阿富汗童割喉」漫畫 外交部諷澳軍濫殺 莫里森促道歉

趙立堅轉載的漫畫中，一名澳洲士兵用澳洲國旗罩着一名阿富汗兒童的頭，並將染血的刀架在其頸上，漫畫底部的英文寫着「Don't be afraid, we are coming to bring you peace!」（不要害怕，我們來給你們帶來和平）。趙在帖文寫道：「對於阿富汗平民和囚犯被澳洲軍人謀殺感震驚。我們強烈譴責此等行為，要求他們負上責任。」

趙立堅：強烈譴責此等行為

莫里森：不實圖片極度冒犯

在趙發帖大概兩小時後，莫里森開記者會批評帖文是對澳洲國防部隊的嚴重誹謗，不實的圖片「令人反感、極度冒犯、完全令人髮指」，稱中國政府應對帖文感到羞愧，「這不是處理中澳緊張關係的應有方式」。「澳洲尋求中國外交部道歉，並立即刪除有關內容。」莫里森強調圖片為「偽造」，又稱政府已聯絡Twitter要求將帖文移除。

Twitter其後將漫畫「折疊」，標註為「可能包含敏感內容」。趙則將該帖在其賬號置頂。包括共青團微博帳號等官媒都紛紛轉載該漫畫。

畫家：趙司威武！抽他丫的！

該幅漫畫由畫家烏合麒麟11月23日發布於微博，配文「和平之師」並加上一個「反白眼」的表情。該帖文獲得逾4.3萬個「讚」，被轉發5900多次，以及有上千則評論。對於漫畫被趙立堅引用，烏合麒麟昨在微博激動發帖稱「趙司威武！抽他丫的！」

烏合麒麟昨接受內地「觀察者網」訪問稱，莫里森應該好好面對現實，將注意力和精力放在本國事務上，比如說好好管理本國駐外軍隊的紀律，以免再發生類似國際慘劇，而少去譴責別國一個普普通通的畫手「基於事實」的創作。他還表示，晚上若有精力，可能會再畫一張圖回應。

BBC：帖文指早前澳兵涉殺39平民戰俘

英國廣播公司（BBC）稱，帖文所指的，是澳洲國防軍早前公布的一項調查，該調查稱有可靠證據顯示2009年至2013年間，25名現役或前特種兵涉嫌非法殺害39名平民及戰俘，澳洲警方已展開調查。澳國防軍司令坎貝爾（Angus Campbell）11月19日承認事件並為此道歉。

針對莫里森要求中方道歉，華春瑩昨在例行記者會上回應表示，「澳方對我同事個人推文反應如此強烈，是想說明，澳洲有些軍人冷酷殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種冷酷罪行反而無理嗎？阿富汗人民的命也是命！」她說，澳政府應該做的是深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式道歉，並向國際社會鄭重承諾永遠不再犯這種可怕罪行。

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