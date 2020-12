趙立堅轉載「澳兵圖對阿富汗童割喉」漫畫 外交部諷澳軍濫殺 莫里森促道歉

趙立堅轉載的漫畫中,一名澳洲士兵用澳洲國旗罩着一名阿富汗兒童的頭,並將染血的刀架在其頸上,漫畫底部的英文寫着「Don't be afraid, we are coming to bring you peace!」(不要害怕,我們來給你們帶來和平)。趙在帖文寫道:「對於阿富汗平民和囚犯被澳洲軍人謀殺感震驚。我們強烈譴責此等行為,要求他們負上責任。」

趙立堅:強烈譴責此等行為

莫里森:不實圖片極度冒犯

在趙發帖大概兩小時後,莫里森開記者會批評帖文是對澳洲國防部隊的嚴重誹謗,不實的圖片「令人反感、極度冒犯、完全令人髮指」,稱中國政府應對帖文感到羞愧,「這不是處理中澳緊張關係的應有方式」。「澳洲尋求中國外交部道歉,並立即刪除有關內容。」莫里森強調圖片為「偽造」,又稱政府已聯絡Twitter要求將帖文移除。

Twitter其後將漫畫「折疊」,標註為「可能包含敏感內容」。趙則將該帖在其賬號置頂。包括共青團微博帳號等官媒都紛紛轉載該漫畫。

畫家:趙司威武!抽他丫的!

該幅漫畫由畫家烏合麒麟11月23日發布於微博,配文「和平之師」並加上一個「反白眼」的表情。該帖文獲得逾4.3萬個「讚」,被轉發5900多次,以及有上千則評論。對於漫畫被趙立堅引用,烏合麒麟昨在微博激動發帖稱「趙司威武!抽他丫的!」

烏合麒麟昨接受內地「觀察者網」訪問稱,莫里森應該好好面對現實,將注意力和精力放在本國事務上,比如說好好管理本國駐外軍隊的紀律,以免再發生類似國際慘劇,而少去譴責別國一個普普通通的畫手「基於事實」的創作。他還表示,晚上若有精力,可能會再畫一張圖回應。

BBC:帖文指早前澳兵涉殺39平民戰俘

英國廣播公司(BBC)稱,帖文所指的,是澳洲國防軍早前公布的一項調查,該調查稱有可靠證據顯示2009年至2013年間,25名現役或前特種兵涉嫌非法殺害39名平民及戰俘,澳洲警方已展開調查。澳國防軍司令坎貝爾(Angus Campbell)11月19日承認事件並為此道歉。

針對莫里森要求中方道歉,華春瑩昨在例行記者會上回應表示,「澳方對我同事個人推文反應如此強烈,是想說明,澳洲有些軍人冷酷殺害阿富汗無辜平民有理,但有人譴責這種冷酷罪行反而無理嗎?阿富汗人民的命也是命!」她說,澳政府應該做的是深刻反思,並將兇手繩之以法,向阿富汗人民作出正式道歉,並向國際社會鄭重承諾永遠不再犯這種可怕罪行。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676