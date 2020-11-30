韓籍工程師境外確診 渝SK海力士封閉管理

新華社報道，據重慶市政府通報，確診的員工為42歲韓姓韓國籍人士，於2月1日從韓國仁川直達重慶，其間一直居住在重慶富力假日酒店；26日晚，他乘公司專車前往成都雙流機場，搭乘27日凌晨2點韓亞航空OZ324航班直飛韓國仁川機場。他在28日於仁川機場檢出新冠病毒核酸陽性，初步判斷為無症狀感染者。

重慶市及相關區已啟動應急響應，組織展開流行病學調查、現場管控、核酸檢測、消毒疫點等措施。重慶市疾控中心副主任唐文革表示，該市目前主要從3方面全力追查感染來源：一是SK海力士半導體（重慶）公司的部分原材料來自海外，對相關物品和接觸人員採樣檢測；二是進一步了解韓姓男子回韓國途中的詳細行程，查找可能暴露來源；三是追蹤調查和採樣韓自11月13日以來接觸的所有人、進口食品及境外郵包。

受檢者環境樣本暫全陰性

事件發生後，重慶市已向四川省發送協查通報。韓所工作的企業已暫時停產，實行全封閉管理，所有廠區內員工就地隔離並展開核酸檢測；他所住的重慶富力假日酒店暫停營業並封閉管理，對酒店所有員工及上周三 （25日）以來的所有入住客人作追蹤和核酸檢測。

截至昨晨，已排查出密切接觸者49人，密切接觸者的密切接觸者100人，全部集中隔離作醫學觀察。3283人已接受採樣，2674人已有結果，均為陰性。當局同時採樣檢測相關場所的物品、環境等，共採集樣本493份，檢測結果均為陰性。

大連進口 俄冷凍鱈魚包裝呈陽性

另據「大連發布」消息，大連莊河市28日在進口冷凍貨物例行核酸檢測中，發現大連宏業海產有限公司送檢的俄羅斯冷凍鱈魚外包裝核酸檢測呈陽性。

莊河市第一時間啟動應急響應，對相關場所外環境、運輸設備作全面管控和消毒，並封存全部涉事貨物，展開溯源工作；涉及到其他省市的相關信息已通報；對接觸過此批次陽性貨物相關人員集中醫學觀察。

（抗疫新階段）