中國印尼簽煤炭進口協議

採購值113億港元 共2800萬噸

中國駐印尼大使館上周五（27日）在其微信公眾號發布公告稱，本月25日，肖千大使應邀出席中印尼煤炭採購對接會，中方煤炭進口企業與印尼煤炭出口企業以視像形式簽約，採購量2872萬噸，金額為20.6萬億印尼盾（約113.2億港元）。

內地《期貨日報》引述一名煤炭行業人士稱，這是中國擴大印尼進口的又一體現。寶城期貨動力煤高級分析師王曉囡認為，由於第四季度中國暫停進口澳洲煤炭，對市場影響非常大，該協議對補充內地煤炭供應是非常積極的信號。

分析：中澳經貿再弱化

彭博社認為，中國與另一個主要煤炭供應國澳洲之間的貿易關係可能會進一步弱化。對於中澳之間的貿易摩擦，澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）昨（29日）接受天空新聞（Sky News）採訪時認為，中國針對澳洲商品的制裁是基於政治因素，重申澳洲不會因為中國的經濟脅迫而讓主權受損。