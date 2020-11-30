官媒批「太極大師」馬保國炒作 粉絲群即解散

馬保國現年69歲，籍貫山東，出生於河南。馬今年5月與業餘搏擊愛好者過招，30秒內被擊倒3次；其後他在多個場合展示武功招式的影片在網上廣傳，因動作滑稽，與其聲稱武術高強形成巨大反差，被網民將片段重新剪接嘲諷。

馬保國本月15日在微博表示，自己已回歸平靜生活，「遠離武林是非圈子」。惟馬翌日又高調宣布將參演電影《少年功夫王》，其後又在微博發布「粉絲」付費才能觀看的短片，在其中推銷其拳法相關書籍。

馬：遠離武林是非圈子

《人民日報》上周六（28日）發布評論批評，馬的部分言行「實際上就是嘩眾取寵、招搖撞騙」，「口口聲聲弘揚傳統武術，實際上做的都是傷害傳統武術的事」。評論奉勸馬從「鬧劇」抽身，其背後的人亦應盡早收手；熱中流量、推波助瀾的互聯網平台亦應馬上停止再為「鬧劇」提供傳播渠道。

網站Bilibili前晚發聲明稱，近期有用戶通過創作影片諷刺及批判馬保國現象，部分商業機構亦利用馬保國現象炒作，收割流量牟利，Bilibili對此堅決反對。聲明宣布即日起嚴格限制審核、管理馬保國的相關影片內容。

網站Bilibili：嚴格限制相關影片

微博官方帳號「微博管理員」昨亦發帖稱，目前因馬保國的輿論熱度上升，出現藉機惡意炒作的趨勢，為防止這一趨勢，除正常的諷刺批判內容外，微博將對乘機惡意營銷炒作的內容嚴格控制和審核，並表示已解散馬保國「專屬真愛粉（絲）」群組。