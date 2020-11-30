退休交通正副廳長同日落馬 海南官場地震 林則徐後裔被查

中紀委國家監委網站上周六援引海南省紀委監委通報，海南省交通運輸廳原黨組書記、廳長林東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受海南省紀委監委紀律審查和監察調查。

60歲的林東是海南海口人，長期在海南任職，曾任海南省審計廳副廳長、省統計局副局長，海南三亞市委常委、組織部部長、副市長，儋州市委副書記、市長，2014年10月出任正廳級的昌江縣委書記，2017年7月起任海南省交通運輸廳黨組書記、廳長，直至今年3月到齡退休。在任儋州市長期間，林東的上級儋州市委書記為張琦，張2019年在海口市委書記任上作為中共十九大後「海南首虎」落馬。公開報道顯示，張琦受賄案今年7月9日在廣東廣州市中級法院一審開庭，檢察機關指控張琦共受賄逾1.07億元人民幣。

官媒形容「有辱家門」

澎湃新聞等內地官媒以「有辱家門」形容林東被查，指林東出身「愛國將門」之後，卻涉嫌嚴重違紀違法，「結局令人唏噓」。林東的父親林遵是解放軍海軍的創建者之一，是虎門銷煙的清朝欽差大臣林則徐侄孫。

另外，海南紀委監委還同時發布消息表示，海南交通運輸廳原黨組成員、副廳長劉保鋒涉嫌嚴重違紀違法，也正接受海南省紀委監委紀律審查和監察調查。

劉保鋒現年55歲，安徽太和人，1988年起到海南工作，翌年進入海南省交通運輸廳並長期在該處任職，2009年起任交通廳黨組成員、副廳長，2017年2月至7月短暫接任黨組書記一職，直至林東當時「空降」廳長後交接。劉其後任黨組成員、副廳長至今年9月卸任。

林東前上級去年落馬

據「上觀新聞」指出，劉保鋒曾是中共十九大後「海南第二虎」、今年7月被查的海南省政協原副主席王勇的下屬。王勇曾任海南省交通廳廳長、三亞市委副書記及市長，林東在三亞時亦曾與王勇共事。前述報道還稱，近兩年，在林東、張琦與王勇都任職過的三亞，已有兩任市委書記、一任市長，四名副市長被查。在林、張搭檔過的儋州，也有一任市委書記、一任市長，兩任副市長以及兩任公安局局長先後被查。

海南廉政網報道，海南省委第六巡視組第一分組今年4月至7月，對海南交通運輸廳黨組省級公共工程領域專項巡視。9月在巡視反饋中指出，巡視發現交通運輸廳黨組一些突出問題，包括交通廳黨組領導核心作用弱化、體制機制存在漏洞、執法檢查偏鬆偏軟等。同時，巡視組稱收到「反映一些領導幹部的問題線索」，已按規定轉海南省紀委監委等有關方面處理。

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