藏族男7秒短片「神仙顏值」走紅 多地邀代言 簽約四川家鄉國企

網民譽「霍建華」「陳冠希」

綜合內地媒體報道，11月初，抖音上一名人像攝影師為丁真拍下一條7秒短片，於11日發出後次日被轉載至微博，迅速以「藏族康巴漢子有多帥」成為熱門話題，播放量突破1200萬。「神仙顏值」、「野生霍建華」、「康巴陳冠希」……網民對這張臉給出了極高的評價。意外走紅10多天後，丁真首次網上直播，向網民展示他騎馬、吃糌粑的日常生活，半小時累計觀看人次近400萬。

就在網民一度認為丁真的家鄉在西藏時，25日，丁真為家鄉四川甘孜拍攝的宣傳片曝光，拍攝方澄清丁真是四川甘孜理塘縣人。次日，理塘旅遊推介會在成都舉行，丁真來到現場，說了一句「歡迎大家來理塘玩」，仍然引起熱議。丁真走紅後，內地各大選秀節目也發出邀約，不過他選擇了入職國企。

理塘縣文旅體投資發展公司昨日證實，丁真已簽約成為正式員工。公司是理塘縣國資委下屬國有公司，丁真一共簽訂了兩份合同，一份是勞務合同，一個是代理合同。每個月有「五險一金」，人工3500元人民幣。公司經理杜冬說，經過向相關部門匯報後認為，丁真是理塘人，走紅後應該承擔一些社會責任，幫助宣傳理塘，「就把他從農村接到了縣城，然後和公司簽約，宣傳片拍攝大約用了一周時間」。

會說簡單漢語 現練寫漢字

對於丁真直播打賞獲得的商業收入，杜冬稱公司不參與分成，都歸丁真所有。該公司副總高曉平說，和丁真的合同是5年一簽，「如果他不犯錯誤，我們可以一直續簽」。直播時，丁真只會說「大家好」、「謝謝」等簡單的普通話，記者提問時的問題也有許多聽不懂。杜冬說，丁真有讀過書，但漢語不好，現在在練習書寫漢字。公司也為他安排了一些學習計劃，過段時間會公布進展。

現在各地都在邀請丁真，27日，西藏日報連發多條微博邀請丁真，稱「我們在西藏等你」。隨後安徽、山東、湖北、黑龍江、雲南、浙江、四川等地也陸續在微博向丁真發出邀請，有政府文旅部門的，也有官方媒體的，對此四川日報回應稱：「玩夠早點回家，我們在快樂老家等你。」

（綜合報道）

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