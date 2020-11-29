世衛：「新冠非最早在華出現」屬臆測 譚德塞證國際專家將武漢溯源

路透社報道，瑞安在日內瓦的一個視像簡報會上被問及新冠病毒是否可能首先出現在中國以外地區時稱，現在就稱病毒並非最先出現於中國，對世衛而言屬於高度臆測的說法。瑞安指出，從公共衛生的角度來看，很明顯要從第一宗人類個案出現的地方開始調查，但他也說，之後證據可能導向其他地方。

瑞安：認真對待在法西意發現

譚德塞對世衛國際專家團會否到武漢的提問作出肯定答覆，世衛食物安全與動物疾病專家康彼得（Peter Ben Embarek）則透露，國際專家團已開始與中國專家合作，將在武漢及其周圍進行研究。世衛7月派出由一名動物科學專家和一名流行病學專家組成的先遣小隊到中國，但未前往武漢，瑞安上月透露，國際專家團名單已提供給中國當局。

另據中新社報道，瑞安還稱，世衛正與全球各地科學家合作展開病毒溯源工作，對信息持開放態度，世衛也會非常認真地對待在法國、西班牙和意大利的發現。中國一直透過官媒暗示，上述國家可能早於武漢出現新冠病毒。

武漢進口凍肉包裝 樣本呈陽性

此外，新華社報道，武漢市衛健委昨表示，前日在常規核酸檢測中，發現東湖高新區冷庫兩份巴西進口冷凍去骨牛肉的外包裝樣本、江岸區肉聯冷庫一份越南進口冷凍巴沙魚片的外包裝樣本呈陽性。相關部門已封存貨物，排查、隔離相關人員及對場地消毒，冷庫外環境和工作人員的檢測結果均為陰性。