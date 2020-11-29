下游經印度孟加拉 勢引關注反對

首座水電站引印度不滿

早在2014年11月，中國在雅魯藏布江建設的第一座水電站藏木水電站正式投產發電，接着又計劃在雅魯藏布江新建至少3座水電站，引起印度的不滿。英國廣播公司曾報道稱，許多環保人士表示，藏木水電站可能會嚴重影響雅魯藏布江流域生態環境，印度也擔心該項目會造成阿薩姆地區水位下降。布拉馬普特拉河在印度流經喜馬拉雅山麓的阿魯納恰爾邦（中國稱藏南地區，有主權爭議）和阿薩姆平原，是沿岸數億居民飲用水和灌溉之源。

當時中國外交部回應稱，中方對跨境河流開發利用一貫持負責任態度，實行開發與保護並舉的政策，會充分考慮對下游地區的影響。規劃中的有關電站不會影響下游地區的防洪及生態，又稱兩國2013年已簽署加強跨境河流合作的諒解備忘錄，雙方通過專家級會議機制保持良好溝通。

華專家料印更敵視中國 矛盾難化解

事隔數年，目前在中印關係緊張的情况下，中國又確定在雅魯藏布江下游建設如此大的水電項目，肯定也會令印度更加敵視中國。中國南海研究所「海上絲綢之路研究所」副所長、南亞問題專家彭念對本報表示，不僅如此，還會引起國際關注，「負面影響肯定大於正面」。

彭念表示，中印在高層對話中斷的情况下，要化解這方面的矛盾很難，「印度在下游，在水資源上無法反制中國，但可能在其他方面會變本加厲」。不過，他指出發展水電是中國內政，而且是提前規劃好的，並不是為了反制印度才提出的。

明報記者