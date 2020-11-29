雅魯藏布江下游建電站 規模3個三峽 中電建：涉生態國安等五大工程 十四五啟動

西藏水能資源佔全國30% 開發僅1%

《中國能源報》報道，晏志勇11月26日在中國水力發電工程學會成立40周年紀念大會上說：「黨中央關於制定『十四五』規劃和2035年遠景目標的建議中，明確提出『實施雅魯藏布江下游水電開發』。這在中央文件中是史無前例的，寫得很清楚，是『實施』。對於水電行業來講，這是一次歷史性機遇」。

中國水能資源蘊藏量在6.76億千瓦以上，為世界之最；西藏水能資源理論蘊藏量在2億多千瓦左右，佔全國的30%，但西藏目前水電資源開發程度極低，僅為技術可開發量1%左右。晏志勇表示，作為建設施工企業，一定要抓緊落實有關的部署。他說：「我認為，雅魯藏布江下游水電開發，不僅僅是一項水電工程，而應該是『五大工程』。」

年供電3000億度 西藏獲200億元收入

晏志勇說的「五大工程」，第一大就是生態工程。他說，雅魯藏布江下游水電站所發電力和工程建設對地方的貢獻，肯定會使得西藏自治區這方熱土，為中國「二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值、努力爭取2060年前實現碳中和」發揮絕對巨大的作用。

第二大就是國家安全工程，其中包括水資源安全、國土安全等。第三大則是民生工程。晏志勇稱，雅魯藏布江下游水電站投入運行後，每年可以為西藏帶來200億元以上的財政收入，再加上水電站開發對於基礎設施建設的拉動作用等，西藏發展必將發生翻天覆地的變化，當地人民生活的幸福感必將變得更大，西藏也會因此對生態保護作出更大貢獻。

另外，還包括國家重大的能源工程和國際合作工程。晏志勇表示，雅魯藏布江下游近6000萬千瓦水電的開發，每年可提供近3000億度清潔、可再生、零碳的電力。同時隨着水電站的開發，「電網通了、公路通了，中國與南亞的合作也將更加通暢」。根據「長江電力」官網數據，三峽電站全年累計發電988億千瓦時，即988億度電。

下游大拐彎「世界水能富集之最」

在西藏水系中，雅魯藏布江流域幹流水能資源最豐富，理論蘊藏量近8000萬千瓦，其下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」。報道稱，在當地50公里直線距離內，形成了2000米的落差，匯集了近7000萬千瓦的技術可開發資源，規模相當於3個多三峽電站（裝機容量2250萬千瓦）。晏志勇雖沒透露水電開發的地點，但以開發6000萬千瓦水電來計，很可能就位於屬藏南林芝地區的「大拐彎地區」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676