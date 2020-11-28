杯葛蘇貞昌施政報告 藍委擲豬內臟 台立院混戰

中央社報道，為保證蘇貞昌第十三次「闖關」發表施政報告順利，民進黨黨團周三（25日）傍晚開始已在會場外輪值守候，昨晨7時大門一開，綠營立委迅速佔領主席台，過程中雖一度推撞，但朝野立委都相當克制。按照議程，昨日上午9時應先舉行國是論壇，但立法院長游錫堃沒有現身，論壇無法舉行，國民黨立委便開始鼓譟。

綠營兵分兩路護蘇 雙方一度打鬥

會議開始後，因游錫堃表明不處理國民黨立委問題，藍營立委即吹哨、鳴笛集體抗議，並高喊「違法院長」等口號。綠營憑人數優勢否決國民黨試圖拖延會議的議案後，又通過民進黨黨團的變更議程提案，將發表施政報告及質詢的議程提前。

國民黨立委群起抗議，要求蘇貞昌「先道歉，才上台」，朝野立委隨即爆發衝突，國民黨籍立委拿出事先準備好的豬皮和豬內臟，擲向蘇貞昌所站的報告台。民進黨兵分兩路應對，一部分立委防堵主席台，讓游錫堃繼續主持議事，另一部分人護送蘇貞昌上台，並用隔板擋住國民黨的攻勢。

5分鐘報告平歷時最短紀錄

蘇貞昌在5分鐘的施政報告中形容，台灣在疫情下還能正常生活是亂世中的福地，並表示美國是最有力量、也堅定支持台灣的友邦。蘇貞昌報告期間台下再有衝突，台灣基進立委陳柏惟與國民黨立委鄭天財大打出手，民進黨立委見狀一度上前助陣，但國民黨立委林為洲架走陳柏惟，衝突暫告一段落。蘇貞昌此次追平2012年時任閣揆陳冲5分鐘施政報告的最短紀錄，當時也因立委杯葛草草收場。

台灣的養豬協會發聲明批評，政治人物擲豬內臟杯葛議事是對養豬產業人員最大的侮辱。對於行動，國民黨內部亦有不同聲音，青年團團長陳柏翰擔憂此舉自砸理性、專業的招牌，但國民黨主席江啟臣指出，不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始。