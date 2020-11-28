杯葛蘇貞昌施政報告 藍委擲豬內臟 台立院混戰

【明報專訊】台灣行政院長蘇貞昌自9月18日以來12次欲發表施政報告均遭國民黨黨團杯葛，他昨再赴立法院，在民進黨立委先佔據主席台及護送下終成功上台報告5分鐘，但過程中朝野立法委員爆發推撞，國民黨立委更投擲豬皮和豬內臟抗議當局開放含瘦肉精美國豬肉進口，還有人大打出手，現場一片混亂。
中央社報道，為保證蘇貞昌第十三次「闖關」發表施政報告順利，民進黨黨團周三（25日）傍晚開始已在會場外輪值守候，昨晨7時大門一開，綠營立委迅速佔領主席台，過程中雖一度推撞，但朝野立委都相當克制。按照議程，昨日上午9時應先舉行國是論壇，但立法院長游錫堃沒有現身，論壇無法舉行，國民黨立委便開始鼓譟。
綠營兵分兩路護蘇 雙方一度打鬥
會議開始後，因游錫堃表明不處理國民黨立委問題，藍營立委即吹哨、鳴笛集體抗議，並高喊「違法院長」等口號。綠營憑人數優勢否決國民黨試圖拖延會議的議案後，又通過民進黨黨團的變更議程提案，將發表施政報告及質詢的議程提前。
國民黨立委群起抗議，要求蘇貞昌「先道歉，才上台」，朝野立委隨即爆發衝突，國民黨籍立委拿出事先準備好的豬皮和豬內臟，擲向蘇貞昌所站的報告台。民進黨兵分兩路應對，一部分立委防堵主席台，讓游錫堃繼續主持議事，另一部分人護送蘇貞昌上台，並用隔板擋住國民黨的攻勢。
5分鐘報告平歷時最短紀錄
蘇貞昌在5分鐘的施政報告中形容，台灣在疫情下還能正常生活是亂世中的福地，並表示美國是最有力量、也堅定支持台灣的友邦。蘇貞昌報告期間台下再有衝突，台灣基進立委陳柏惟與國民黨立委鄭天財大打出手，民進黨立委見狀一度上前助陣，但國民黨立委林為洲架走陳柏惟，衝突暫告一段落。蘇貞昌此次追平2012年時任閣揆陳冲5分鐘施政報告的最短紀錄，當時也因立委杯葛草草收場。
台灣的養豬協會發聲明批評，政治人物擲豬內臟杯葛議事是對養豬產業人員最大的侮辱。對於行動，國民黨內部亦有不同聲音，青年團團長陳柏翰擔憂此舉自砸理性、專業的招牌，但國民黨主席江啟臣指出，不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始。