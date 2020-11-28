北京聞風：中國圍棋文化加速「走出去」 ／文：鍾鳴九

圍棋是中國國粹之一，「琴棋書畫」中的棋，指的即圍棋。圍棋規則簡單，卻蘊含無數變化，被視為世界上歷史最悠久、變化最複雜的智力博弈運動。

進入21世紀以來，中國圍棋復興，除了數十次斬獲世界大賽冠軍，其承載的文化屬性，亦愈益突顯。多年前，中國圍棋圈就有圍棋受到最高層重視的傳聞。有業內人士曾私下表示，這並不令人意外，一則習近平年輕時曾欲向中國圍棋大師聶衛平學棋，對圍棋有自己獨到的理解與情結；二來圍棋高度契合習總的「文化觀」，屬於中華優秀傳統文化的「精神標示」，能超越地域、階層和意識形態。

受國家重視有迹可循

圍棋受國家重視有迹可循。近年來，中國中央電視台加深對圍棋賽事的直播和圍棋題材的挖掘，曾精心打造人文色彩濃郁的5集紀錄片《圍棋》，播出後廣受好評。

日前舉行的「推動中國圍棋文化走出去工作會議」，更能印證圍棋受到空前重視。根據內地媒體的報導，這次會議非同尋常，「由中宣部和國家體育總局領導，中國圍棋協會舉辦」，「就堅定文化自信、推動中國圍棋文化走出去作出具體部署、提出明確要求，形成並印發了一系列指導性文件」。

何雲波是中國第一個「圍棋博士」，著有《圍棋與中國文化》。數月前，他曾撰文稱，圍棋產生於中國，發展過程中逐漸向周邊國家和地區傳播，其後又流傳到世界各地，從而形成了以中國為圓心，不斷地向外輻射的傳播方式。

中美博弈下 宣揚宜鏡鑑「前車」

他指出，圍棋在對外傳播過程中，需要解決以下問題：圍棋術語的英譯、圍棋規則的統一、圍棋技藝傳授與文化推廣的結合。

不少職業棋士和專家學者，對此持相似看法。隨着AI（人工智能）異軍突起，圍棋推廣在中國上升為國家層面的戰略，中國圍棋文化「走出去」，無疑將加速。

有專家認為，圍棋文化「走出去」已有實質舉措和路徑，但仍應遵循客觀規律，警惕可能出現的問題和困難。近年來，在國際劇變、中美博弈的背景下，孔子學院受到美國等部分西方國家的打壓。儘管圍棋本質上是智力遊戲，具趣味、文化和非意識形態性，但也應鏡鑑「前車」。

此外，圍棋已全球化，是中日韓間的「三國演義」，圍棋「申遺」亦應周全推進。

文：鍾鳴九