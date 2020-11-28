習：中國東盟成亞太合作最佳典範

稱疫苗投入使用後積極考慮東盟需求

新華社報道，習近平強調，中方視東盟為周邊外交優先方向和高質量共建「一帶一路」重點地區，願與東盟推進各領域合作，維護本地區繁榮發展良好趨勢，建設更為緊密的中國－東盟命運共同體。習近平建議，要依託陸海新通道建設，加強基礎設施互聯互通合作，加快推進現有經濟走廊和重點項目建設，積極構建中國－東盟多式聯運聯盟。

習近平表示，中方希望《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）盡早生效。在確保疫情防控前提下，採取措施方便人員往來和貨物流通，同時在智慧城市、5G、人工智能、電子商務、大數據、區塊鏈、遠程醫療等領域打造更多新合作亮點，加強數據安全保護和政策溝通協調、建設中國－東盟信息港，打造「數字絲綢之路」。他又說，中國將在疫苗投入使用後積極考慮東盟國家需求，為東盟抗疫基金提供資金支持，為東盟培養1000名衛生行政人員和專業技術人員，共同建設應急醫療物資儲備庫和公共衛生應急聯絡機制。

楊潔篪：將與周邊國繼建陸海新通道

中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪出席開幕活動並集體會見東盟國家和巴基斯坦駐華使節，他表示中國將與周邊國家繼續高質量共建「一帶一路」，建設「陸海新通道」，實現融合發展。