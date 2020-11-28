鍾南山：至少4人同患流感新冠 應對冬季雙重威脅 稱靠戴口罩及全民檢測

首屆中國衛生健康科技創新發展大會昨日（27日）在深圳召開，鍾南山出席並作主題發言。《南方日報》報道，他在會後受訪時表示，隨着冬季來臨流感進入爆發期，當下要應對新冠肺炎與冬季流感共同感染的問題，「現在已經發現4例（宗）既有流感又有新冠病毒感染的患者」，這些新冠確診病人，同時患有H1、H3亞型病毒的A型流感。

需有快速鑑別流感與新冠手段

鍾南山強調，從目前的疫情走向來看，病毒在短期內不會被徹底消滅，一旦出現本土病例，局部地區的全民核酸檢測十分必要；另外還是要戴口罩，佩戴口罩能有效預防傳播。他還指出，流感和新冠病毒防護方法一樣，數據顯示今年以來流感大大降低，不過需要有檢測手段，比較快鑑別到底是流感還是新冠病毒。

鍾南山又提到疫苗研發進展。他表示，自然免疫是不現實、不科學也不人道的，因此必須要大規模接種疫苗。但目前大規模使用疫苗還存在許多問題，例如是否方便生產、副作用、抗體維持時間及運輸保存等。「要找到一個好的真正的疫苗，起碼要兩三年以後，一般在五六年以後」。

稱研「好疫苗」最少要兩年

鍾南山強調，現在中國除了疫苗研發外，其他研究腳步一定不能放慢，尤其是技術研發要加快，「這就需要我們全國科技工作者還要像疫情之初那樣抓緊研發，否則將來我們還是樣樣都要跟着國外走」。

近日內地爆發的疫情多與境外輸入的貨櫃、冷鏈貨品有關，「物傳人」頻現，對此，鍾南山指出，冷鏈運輸中的新冠病毒傳播還有很多科學問題沒有解決，比如病毒的來源是冷鏈還是密閉環境、傳播方式是吸入還是接觸、病毒存活的時間有多長、可以引起傳播的外包裝濃度是多少，這些都需要繼續研究。

張文宏：強光通風下處理貨物可減風險

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周四（26日）晚間在微博發文，也在分析上海和新疆喀什等疫情時，提到冷鏈和冬季防疫的問題。他指出，喀什與上海的本土病例，均出現經冷鏈外普通物流輸入境外病毒的案例，冬季來臨，病毒脫離人體後在物體表面存留的時間顯著延長。他說，一般情况下，物流落地後在強光乾燥的倉庫內，被滅活的時間較快；但如果在陰冷環境，病毒的活力可以長時間保持。他表示，針對這些風險，除冷鏈外，應加強對冬季非冷鏈物流的消毒殺菌，並在強光通風環境中處置後再予以轉運，則可以顯著降低風險。

（抗疫新階段）

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