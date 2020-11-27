王毅訪韓達十共識 推動兩國自貿協定談判

文在寅：願與中方朝鮮半島無核化努力

新華社報道，王毅同康京和的會談取得豐富成果，雙方一致同意推動中韓戰略合作伙伴關係不斷邁上新台階。雙方達成10項共識，其中包括繼續加強抗疫合作，完善並逐步擴大「快捷通道」適用範圍；成立「中韓關係未來發展委員會」；啟動中韓外交安全「2+2」對話；盡早達成中韓自貿協定第二階段協議，早日出台《中韓經貿合作聯合規劃》；積極推進中日韓自貿協定談判進程等。

文在寅隨後在青瓦台接見王毅，韓聯社報道，雙方就韓中關係、朝鮮半島局勢等話題交換意見。文在寅表示，韓方願與中國等國際社會一道，為在朝鮮半島終結戰爭和實現完全無核化而不懈努力。很高興看到韓中兩國在新冠疫情肆虐的困難時期仍然保持高層互訪，這體現了兩國友好合作關係堅實。王毅轉達習近平口信，說他非常重視與文在寅的友誼和互信。

王稱習等當地疫情穩定後訪韓

王毅昨在記者會就習近平訪韓一事表示，相信只要條件成熟便能成行。被問及具體條件時，王毅指著記者佩戴的口罩說，要等韓國疫情趨穩。