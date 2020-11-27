疾控中心專家：喀什上海爆疫 同源自進口貨櫃

零號病例為貨櫃裝卸工 再由家人傳播工廠

上月喀什爆發的疫情被指與當地一間扶貧製衣工廠有關，當時導致138人感染。澎湃新聞報道，吳尊友在《財經》年會上演講時透露，當地疫情最後查清病源，和上海市同為進口貨櫃。零號病例是一名無症狀感染的裝卸工，「他傳染給老婆，他老婆又傳染給他的丈母娘、小姨子，這樣又帶到工廠，就引起喀什這次爆發疫情」。吳尊友強調，疫情大流行時，無症狀感染者的傳播作用非常有限，在沒有疫情的時候卻可能是疫情的導火線。

11月以來，天津、上海和內蒙古等地接連出現新冠病毒散發病例，源頭大都與被病毒污染的入境貨物、運輸工具有關。吳尊友表示，到了冬季溫度低於0攝氏度，「所有的物品都是冷鏈（冷凍冷藏供應鏈）」。當作為病毒載體的物質增多，疫情防範的難度也就隨之增大。上海市公共衛生臨牀中心黨委書記盧洪洲建議，要對冬季所有的境外輸入，包括物品的環境、物品外包裝、物品本身做到「批批檢」。對傳送、運輸國際物品的載體工具，包括貨櫃等作環境採樣。

內蒙古再增9人確診 上周六至今共11人

內蒙古滿洲里繼上周六（21日）發現兩宗新冠病毒確診後，截至昨日再有9人確診，另有兩宗疑似病例和一宗無症狀感染者。新華社引述當地疾控中心表示，確診病例新冠病毒與俄羅斯流行毒株高度同源，此次疫情是由境外輸入引起。當地流行病學調查工作仍在同步進行。目前滿洲里全面執行中風險防控措施，對於發生疫情的6個居民小區，全面以24小時嚴格封閉管理。全市加強管控，嚴查嚴控進出城的車輛和人員，當地居民可持7日內核酸檢測報告正常出行。