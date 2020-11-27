國防部：盼中美兩軍關係健康穩定 稱不衝突不對抗 相互尊重

國防部網站消息，國防部新聞發言人任國強大校昨在記者會被問及美國最新的代理國防部長任命對兩軍關係發展的影響時表示，中方不評價美國內政，但強調保持兩軍關係健康穩定發展符合中美雙方的根本利益，也是國際社會的共同期待。希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，增進彼此理解，避免誤解誤判，繼續聚焦合作，管控風險分歧。

美國總統特朗普本月9日宣布解除防長埃斯珀（Mark Esper）的職務，任命國家反恐中心主任米勒（Christopher Miller）為代理國防部長。

批美海軍部長炒作「威脅」 促理性看中國

據美國海軍研究學會網站（USNI）報道，美海軍部長布雷思韋特（Kenneth Braithwaite）本月在一場研討會上提出，美國海軍應在印太地區組建一支新艦隊，以更全面應對中國威脅。任國強昨回應稱，這是美方「老套路」，「先是製造『敵人』、炒作『威脅』，然後對內要錢要物、對外爭霸稱霸，把戲雖舊，其心險惡，完全是冷戰思維和零和博弈的典型表現，完全違背和平發展合作共贏的時代潮流」。

任國強表示，中方堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，堅決維護自身主權、安全、發展利益，永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。他稱，「希望美方睜眼看世界，理性看中國，順應時代潮流，多做有利於世界和平與發展的事情。」

反對美台軍事聯繫 不允侵犯分裂領土

美國今年以來多次透過官方報告強調中國威脅，並增加在南海地區活動頻率。與此同時，美國加強對台灣的支持，除通過多項軍售案，日前更罕見派出美軍官員訪台，儘管美台官方至今均不確認其身分，但路透社引消息指訪台者為美軍印太司令部海軍少將史都德曼（Michael Studeman）。台灣方面也聲稱會持續爭取美國的支持。

對此，任國強表示，中方堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，警告民進黨當局妄圖挾洋自重、以武謀「獨」，「注定是螳臂擋車、自取滅亡」。中方「決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土」；一旦發生嚴重情況，解放軍必將予以「迎頭痛擊」，堅決捍衛國家主權和領土完整。

任國強還就中央軍委早前頒布《解放軍聯合作戰綱要（試行）》作出解釋，稱出台《綱要》主要為應對包括國家安全面臨新挑戰、新威脅，以及現代戰爭形態的變化。他說武器裝備精確化、智能化、隱身化、無人化加速發展，聯合作戰已成為基本作戰形式；另外解放軍體制編制已改變，必須適應這些新變化。

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