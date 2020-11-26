包機被批浪費公帑 美環保署長撤訪台

《紐約時報》上周引消息報道，美國環保署長惠勒有關訪問台灣及南美4國的計劃，稱惠勒應邀赴台就「拯救我們的海洋」（Save Our Seas）倡議與海洋垃圾、空氣質素、孩童健康等議題推進合作。但報道質疑，在美國總統當選人拜登（Joe Biden）將於明年1月入主白宮之際，惠勒在其任期最後兩個月為「不緊急」事務利用公帑出訪是否適當。報道指，按照台灣防疫規定，惠勒10人訪問團需要花費25萬美元包機出訪，而3天行程的食宿開支預計亦需4.5萬美元（約35萬港元）。

美指國內要務延後 台稱惋惜歡迎未來交流

彭博社昨報道，環保署發言人休伊特（James Hewitt）周二透過郵件表示，「基於迫切的國內要務」，惠勒的訪台之行將會「延後」，但沒有說明重新安排的行程時間。休伊特並稱，環保署要求調查有關行程遭泄漏一事，指此舉可能危及國際外交與人身安全。

台灣總統府表示，尊重惠勒的行程規劃，也為此感到惋惜。但台美之間長期以來的環保合作關係，仍將持續深化推動；台美兩國各層級和各領域的互動交流，也仍將是雙方持續共同努力的目標。台外交部發表聲明強調，台方一向歡迎美國閣員級官員赴台從事各項交流，未來也會秉持這個原則，與即將上任的拜登政府共同推動國際環境保護合作，並促成相關官員訪問台灣。

北京促恪守一中 警告將作必要反應

國台辦發言人朱鳳蓮昨要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。大陸的外交部日前亦回應惠勒預計訪台的消息，呼籲美方慎重妥善處理涉台問題，並稱「中方將根據形勢發展作出正當必要的反應。」

此前，美國衛生部長阿扎（Alex Azar）和國務次卿克拉奇（Keith Krach）先後於今年8月和9月訪台；同時，美國政府推進多項對台軍售案，造成兩岸關係持續緊張。