王毅談釣島 雙方應避令事態複雜化

晤菅義偉轉達習近平口信

日揆盼共同負責穩定日中關係

共同社報道，王毅昨對媒體稱，習近平口信是呼籲就應對新冠病毒開展合作及支持舉辦東京奧運會。菅義偉與王毅會談時，就中國公務船多次在釣魚島周邊海域航行表達關切。外交部官網消息，王毅昨在東京就釣魚島問題應詢表示，中方高度關注釣魚島最近的情况。事實是，近一段時間，日方一些來歷不明的漁船反覆頻繁進入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應。他又提出雙方要恪守中日四點原則共識，避免在敏感海域採取使事態複雜化的行動；一旦出現問題，應及時溝通，妥善處理。

而王毅與菅義偉會面時表示，願同日方着力構建契合新時代要求的中日關係，並為迎接2022年中日邦交正常化50周年打下堅實基礎。他指出，兩國要建立真正互信，妥善處理敏感問題，推進全方位合作；同時推進區域合作，加快自貿區建設；共同致力於全球治理體系改革，推動全球化朝着更加開放、包容、共贏方向發展。菅義偉稱高度重視日中關係，希望與中方加強合作，推動東京奧運會和北京冬奧會成功舉辦。

外交部新聞發言人趙立堅昨透露，經友好協商，中日兩國政府就在嚴格防疫前提下，建立便利雙邊商務等必要人員往來的「快捷通道」，下周一（30日）將正式啟動。