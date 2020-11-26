國藥集團：已向藥監局申請疫苗上市 臨牀三期試驗近尾聲 明年可產逾10億劑

新華財經昨日引述國藥集團副總經理石晟怡表示，國藥集團已向國家藥監局提交了新冠疫苗上市申請。國藥集團有兩款新冠滅活疫苗，由旗下中國生物北京及武漢兩個生物製品研究所研發，目前正在海外作臨牀三期試驗。中國生物尚未公布三期試驗疫苗功效的相關數據，僅在半個月前表示試驗接近尾聲，各項數據較預期好。

「百人公司爆疫 接種者無一感染」

公開資料顯示，國藥集團是由國資委直接管理的唯一一間以醫藥健康產業為主的央企。國藥集團官方上周三（18日）曾發布公司董事長劉敬楨專訪，他表示公司在疫苗研發、臨牀試驗和生產，以及緊急使用方面的各項進展均領先於全球。「我們現在已經在近百萬人身上進行緊急使用，沒有接到一例嚴重不良反應的報告，只有個別的有一些輕微症狀。」

劉敬楨介紹，國藥集團研製的新冠疫苗已經在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、秘魯、阿根廷等10個國家開展國際臨牀三期試驗，入組人員接近6萬人，其中4萬多人已經完成兩針免疫後14天的採血，各項表現非常好。此外，中國到世界上150多個國家的工程項目建設人員、外交人員、留學生等，在打完疫苗後，到目前為止沒有出現一宗感染個案。他舉例稱，某跨國公司在國外的辦事處共有99名員工，其中81人注射疫苗，疫情在該辦事處爆發後，未注射疫苗的18人中有10人感染，而接種疫苗的人員無一感染。

國藥疫苗兩劑700元 售價高過歐美俄貨

本月6日在上海舉行的第三屆進博會召開期間，劉敬楨公開表示，到今年年底，國藥集團新冠疫苗產能大概能達1億劑左右，按照國家要求，明年產能要超過10億劑，能保證中國人民使用。他此前也提到兩款疫苗定價，其中較便宜的一款一劑300元人民幣（約353港元），兩劑要600元人民幣（約706港元）。而另一款的價格則較高。至於歐美疫苗，報道指輝瑞（Pfizer）兩劑約306港元、莫德納（Moderna）兩劑約388至406港元。俄羅斯「Sputnik-V」兩劑疫苗折合約155港元。

截至目前，中國有5款疫苗進入三期臨牀試驗，分別是國藥旗下「中生武漢」和「中生北京」研發的滅活疫苗、北京科興中維生物技術有限公司的滅活疫苗、軍科院聯合康希諾公司研發的腺病毒載體疫苗，以及安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司研發的重組蛋白疫苗。

（抗疫新階段）

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