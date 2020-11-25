潛艇台造動工 蔡英文：阻嚇敵艦繞台

潛艇台造計劃起始於2016年12月21日，歷經4年努力完成開工準備，在昨天舉行「潛艦國造建造案開工典禮」，由蔡英文主持，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、台國防部長嚴德發、參謀總長兼「潛艦國造」召集人黃曙光上將等人出席。蔡英文致辭表示，回顧過去4年多來，決定潛艇台造後，從編列預算、簽約、畫設計圖、新建廠房，每個階段都在創造國防自主歷史里程碑。她說：「挑戰跟質疑不會打倒我們，今天起，『Made in Taiwan 』潛艦正式開始建造。」

針對有人懷疑潛艇是否能成功，蔡英文表示，因涉及機密，有許多不宜透露事項，但她有信心，就如同勇鷹高教機成功首飛那刻，所有謠言都不攻自破，而潛艇動工就是證明實際的成績、粉碎謠言的開始。

蔡：讓世界看見守護主權的堅持

她並表示，潛艇是海軍發展不對稱戰力、嚇阻敵艦圍繞台灣本島的重要裝備，過去很多人想做，「但只聞樓梯響，不見人下來」，台灣一定能讓世界看見台灣守護主權的堅持。

潛艇具高機敏性、戰略價值，台灣面對解放軍威脅下，潛艇戰力遲遲無法提升，僅靠老舊的劍龍級潛艇獨挑大樑；美國前總統小布殊政府雖曾在2001年宣布出售8艘柴電潛艇給台灣，但因美國當時已不再建造柴電潛艇，加上台美內部對此案皆有質疑，導致出售案至今仍無下文。

台媒：兩最關鍵裝備未取出口許可

《聯合報》23日披露，台灣自製潛艇所需的最關鍵兩項「紅區裝備」（即台灣無研製能力，須向外尋求援助的技術裝備），包括戰鬥系統整合與數碼聲納系統，至今尚未取得美方出口許可。國民黨籍立委馬文君表示，台灣自製潛艇要起步，裝備一定要到齊，他質疑，兩年前台海軍曾宣稱「確定紅區裝備全拿到了」，但隨後每次講的都不一樣。

台海軍司令部回應稱，兩項紅區裝備均已獲得美政府同意，並與相關廠商完成簽約，現正知會美國國會，不影響台船依計劃進度開工。