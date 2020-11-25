傅瑩投書美媒：中美可建合作競爭關係

在文章中，傅瑩回顧了4年來變得更加緊張的中美關係，認為中美「若因誤判而滑向衝突，那將是歷史悲劇，必然要損害兩國的根本利益，讓許多企業乃至普通民眾付出代價」。傅瑩表示，中美兩國政府各自都有重要的國內議程去關注，即便競爭不可避免，也需要合作管控好。兩國是有可能通過解決彼此關切來發展某種「競合」（合作與競爭）關係的。

稱華府應為中企提供公平環境

傅瑩指出，在經濟和技術領域，規則和法律須得到遵守。北京重要的是傾聽和解決在華美企提出的合理關切，比如更好地保護知識產權、網絡安全和隱私。而華盛頓則應為在美經營的中企提供公平環境，應鼓勵自己的企業與華為開展合作和競爭。

傅瑩認為，美方指摘中國制度或針對中國的國內政策採取行動令中方反感。但中方也要更主動地向外界提供第一手信息，讓外界更好地了解中方立場和行為的緣由。她又要求美方尊重中國人對國家統一的信念，不要在台灣等問題上挑戰中方，或介入南海爭端。