王毅訪日 兩國同意召開高層經濟對話

依照計劃，日本首相菅義偉今日將在官邸接受王毅的拜訪。這將是菅義偉就任首相後，首次與中國政府要員會晤。據共同社報道，日本外務省稱，此訪由中方提議。

王毅昨日在與茂木敏充會晤後，中日雙方達成多項共識，包括同意11月內恢復兩國間的商務相關人員往來，就加強新冠疫情對策合作及明年召開部長級「中日經濟高層對話」達成一致；此外，中日防務部門間的相互通報機制「海空聯絡機制」透露，就年內開設緊急時連接幹部的熱線達成了一致。

在聯合記者會上，針對釣魚島爭議，王毅表示，中方對釣魚島的立場是明確的 ，中國當然會守護本國主權。

日媒：中國企圖突破美包圍網

日本放送協會（NHK）報道，鑒於中美之間的對立日益激化，有觀點認為，中方希望此訪突破美國對中國的包圍網。報道引述中國社會科學院日本研究所副所長呂耀東表示，亞太地區的15國已經簽署了《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），在此背景下，對於中日兩國而言，早日締結中日韓《自由貿易協定》（FTA）成為最主要的議題之一。