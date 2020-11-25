王毅訪日 兩國同意召開高層經濟對話

【明報專訊】國務委員兼外交部長王毅昨日（24日）正式展開為期兩日的訪日行程。昨日下午，王毅與日本外相茂木敏充在東京會晤，雙方就加強新冠疫情對策合作等諸多議題達成了一致共識。中國外交部昨表示，當前中日關係持續平穩發展。中方願與日方共同努力，通過此訪落實領導人共識，增進高層戰略溝通，深化抗疫和復工復產合作，加強國際地區事務協調，推動中日關係穩定向前發展。
依照計劃，日本首相菅義偉今日將在官邸接受王毅的拜訪。這將是菅義偉就任首相後，首次與中國政府要員會晤。據共同社報道，日本外務省稱，此訪由中方提議。
王毅昨日在與茂木敏充會晤後，中日雙方達成多項共識，包括同意11月內恢復兩國間的商務相關人員往來，就加強新冠疫情對策合作及明年召開部長級「中日經濟高層對話」達成一致；此外，中日防務部門間的相互通報機制「海空聯絡機制」透露，就年內開設緊急時連接幹部的熱線達成了一致。
在聯合記者會上，針對釣魚島爭議，王毅表示，中方對釣魚島的立場是明確的 ，中國當然會守護本國主權。
日媒：中國企圖突破美包圍網
日本放送協會（NHK）報道，鑒於中美之間的對立日益激化，有觀點認為，中方希望此訪突破美國對中國的包圍網。報道引述中國社會科學院日本研究所副所長呂耀東表示，亞太地區的15國已經簽署了《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），在此背景下，對於中日兩國而言，早日締結中日韓《自由貿易協定》（FTA）成為最主要的議題之一。