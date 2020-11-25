嫦娥展23日旅程 鋪路載人探月 昨晚首修正軌道 下月中攜樣本降落內蒙

網上短片顯示，當日在海南文昌航天發射場附近海灘上，大批航天迷通宵等候。隨着火箭發射升空，現場發出陣陣歡呼。中新網報道，火箭升空後，助推器先後分離、整流罩分離、一二級分離以及器箭分離等4次分離，於5時45分許，發射指揮長宣布，嫦娥五號探測器已準確進入預定軌道，各系統運行正常。

探測器昨晚10時完成首次軌道修正。央視新聞報道，這是嫦娥五號奔月路上最重要的軌道修正，除彌補運載火箭發射入軌的偏差，還將在軌驗證探測器上3000N主引擎的性能，保障其後的使用。目前嫦娥五號各系統狀態良好，探測器在此後地月轉移過程中，預計還會有兩到三次修正。

嫦娥五號重8.2噸，由軌道器、返回器、著陸器、上升器四部分組成。經歷地月轉移、近月制動、環月飛行後，著陸器和上升器組合體將與軌道器和返回器組合體分離，後兩者留軌運行，著陸器承載上升器擇機著陸，完成月面自動採樣等工作後，再經月面上升、月球軌道交會對接、樣品轉移、環月等待、月地轉移等，共11個飛行階段。

登陸呂姆克山 或改寫對月球認知

中國空間技術研究院稱，嫦娥五號為迄今中國研製最複雜的航天器系統之一。《中國航天報》引述探月工程總設計師吳偉仁稱，如果只是為了完成採樣任務，嫦娥五號的系統可以做得簡單很多。「但考慮到未來的載人登月需求，我們確定了目前的方案，目的在於進行更多的技術驗證。」

根據計劃，嫦娥五號將在月球最大的月海風暴洋北緣的呂姆克山附近登陸，並鑽取約2米深的月壤巖芯柱，共採取2公斤重的月球土壤樣品。該區域位於月球正面，是未被探索過的「處女地」，科學家認為對該區域蒐集的土壤樣本研究，有可能改寫此前人類對月球的認知。

據國家航天局探月與航天工程中心副主任、嫦娥五號任務新聞發言人裴照宇稱，此次嫦娥五號有望創造5個「中國首次」，分別是地外天體的採樣與封裝、從月面起飛、月球軌道交會對接，攜帶樣品高速再入地球，以及對樣品的存儲、分析和研究。

NASA冀中國分享探月數據

對於嫦娥五號升空，多國或組織祝賀，美國太空總署（NASA）昨在Twitter表示，希望中國能夠分享探月工程所獲得數據，以增進全球科學界對於月球的了解。中國外交部發言人趙立堅稱，中方「期待並相信嫦娥五號將平安返回，帶給大家來自月球的問候。」他說，中方致力於和平探索與利用外空，願同各國繼續攜手努力，為人類和平探索利用外空，推動構建人類命運共同體做出更大貢獻。

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