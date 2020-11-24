美擬再制裁89家涉軍方華企 外交部：堅決反對

28家俄羅斯實體榜上有名

路透社報道，在一份草案中，美國政府即將宣布89家與中國軍方有關係的企業，限制他們採購美國一系列產品及技術。報道指，如果這份名單公布，可能導致中國與美國貿易關係更加緊張，同時對那些向中國出售民用航空零組件的美國企業及其他產業造成衝擊。名單上包括中國商用飛機有限責任公司、中國航空工業集團有限公司及其10家關聯實體。

負責制定該份草案限制名單的美國商務部，對事件不予置評。除了中企，草案還列出28家俄羅斯實體；草案稱，這117家企業名單只是「最初版本」。本月12日，美方已制裁31家與軍方關聯的中企。

趙立堅: 中企始終堅持依法經營

外交部發言人趙立堅回應稱，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，並多次就此表明嚴正立場。美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害美國的國家利益和自身形象。趙又稱，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守包括美國法律在內的各國法律法規。